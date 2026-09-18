Щонайменше одна людина загинула, кілька поранені під час стрілянини у школі на Філіппінах

На півдні Філіппін сталася стрілянина у середній школі, внаслідок якої загинула щонайменше одна людина, ще кілька дістали поранення.

Про це пише ВВС.

Інцидент стався у п’ятницю вдень у Національній школі Банґа в провінції Південний Котабато на острові Мінданао.

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Особи нападника та жертв наразі не встановлені.

Міністерство освіти заявило, що «глибоко стурбоване повідомленнями про стрілянину». У відомстві додали, що співпрацюють із правоохоронцями для перевірки інформації про інцидент та надання необхідної допомоги.

Губернатор Південного Котабато Рейналдо Тамайо раніше повідомив журналістам, що одна людина загинула, а четверо були госпіталізовані. Він не уточнив особу нападника і не сказав, чи був нападник серед загиблих або поранених.

Місцеві ЗМІ повідомляють про значно більшу кількість жертв, посилаючись на інших представників філіппінської влади.

Заняття були призупинені на всіх рівнях на всій території муніципалітету Банґа.

Філіппінський Червоний Хрест заявив, що направив на місце медичні бригади для допомоги після стрілянини, поліція перебуває на місці події та розслідує обставини.

Збройне насильство не є рідкістю на Філіппінах, де один із найвищих у регіоні рівнів володіння зброєю. Водночас стрілянина у школах трапляється рідко.

У червні троє учнів загинули, а ще кілька дістали поранення після того, як їхні однолітки відкрили вогонь у середній школі в центральній частині Філіппін. Слідчі вважали, що причиною стрілянини могла бути особиста образа, пов’язана з булінгом.