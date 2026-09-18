У Росії знову поскаржилися на атаку безпілотників. Дрони летіли зокрема і на Москву. Також сили ППО працювали у Ростовській області.

Про це пише Astra.

Глава Ростова-на-Дону Олександр Скрябін попередив близько другої години ночі у своєму ТГ-каналі, що «працюють сили протиповітряної оборони», закликав піти з вулиць і «зберігати спокій». У коментарях жителі міста скаржилися, що не чули сирен повітряної тривоги і їм нема де сховатися, бо вони не знають, де в місті є бомбосховища.

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Загалом, за даними влади, над регіоном начебто збили понад 50 безпілотників в Батайську, Таганрозі, Ростові та 5 районах області: Азовському, М'ясниківському, Аксайському, Кам'янському, Матвєєво-Курганському.

А мер Москви Сергій Собянін заявив, що збили 35 БПЛА, які летіли на місто.

Близько сьомої ранку в аеропортах «Внуково» та «Домодєдово» зняли обмеження на прийом та випуск повітряних суден. Згідно з повідомленнями Росавіації, обмеження запроваджували ще з вечора 17 вересня.

За даними російського Міноборони, протягом минулої ночі начебто знешкодили 629 дронів над територіями Астраханської, Білгородської, Брянської, Володимирської, Володимирської, Калужської Смоленської, Тульської областей, Краснодарського краю, Московського регіону, Республіки Адигея, та над акваторіями Азовського та Чорного морів.