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Брат принцеси Діани розповів, що Чарльз зустрів новину про її смерть "наче переможець у лотерею"

Майбутній король відчув свободу одружитися з Камілою.

Брат принцеси Діани розповів, що Чарльз зустрів новину про її смерть "наче переможець у лотерею"
Місце загибелі принцеси Діани
Фото: rd.com

У новому уривку з мемуарів графа Спенсера, брата принцеси Діани, він згадує, як майбутній король Чарльз відреагував на звістку про те, що його колишня дружина загинула в автокатастрофі у Парижі.

Як пише Reuters, поки інші співрозмовники Спенсера "були приголомшені та ледве формулювали слова співчуття та підтримки, Чарльз перебував у піднесенні, ледь не ейфорії - наче той, хто виграв у лотерею".

Граф стверджує, що принц "думав більше про те, що став вільним одружитися з жінкою, яку кохав, ніж про вшанування пам'яті тієї, яку не кохав".

Спенсер також стверджує, що Діана кілька разів їздила на південне узбережжя Англії, де розташована популярна у самогубць скеля над водою, але "не наважилася на такий крок через любов до Вільяма та Гаррі".

  • В іншому уривку мемуарів, які мають невдовзі вийти друком, граф Спенсер говорить, що Чарльз обіцяв "якомога швидше забути Діану". Букінгемський палац відповів, що "спогади мають властивість змінювати тональність через братерське горе".
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