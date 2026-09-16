У Fire Point заявили про початок військових випробувань балістичної ракети FP-7
У Fire Point заявили про початок військових випробувань балістичної ракети FP-7
«Психіка цього дуже очікує». Як давати собі раду в постійні тривоги? Відповідає Ксенія Возніцина
Відео«Психіка цього дуже очікує». Як давати собі раду в постійні тривоги? Відповідає Ксенія Возніцина
Джерела: українські спецслужби ліквідували в Донецьку убивцю розвідника-спецпризначенця Максима Шаповала
Джерела: українські спецслужби ліквідували в Донецьку убивцю розвідника-спецпризначенця Максима Шаповала
Причиною смерті колишньої нареченої Володимира Кличка назвали наркотик
Причиною смерті колишньої нареченої Володимира Кличка назвали наркотик
У Польщі не можуть просвітити рентгеном знайдений у морі російський дрон
У Польщі не можуть просвітити рентгеном знайдений у морі російський дрон
Головний конструктор Fire Point: "Можливість занурити Москву та Пітер у повний блекаут є"
Головний конструктор Fire Point: "Можливість занурити Москву та Пітер у повний блекаут є"
Мерц скасував розмову з Трампом після його заяви про перемогу АдН на виборах у Німеччині
Мерц скасував розмову з Трампом після його заяви про перемогу АдН на виборах у Німеччині
Радянсько-український словник, або Яку країну, слава Богу, просрали
ФотоРадянсько-український словник, або Яку країну, слава Богу, просрали
«У Брюсселі тепер десять разів подумають». Чому Рада не ухвалює закони, від яких залежить допомога ЄС
«У Брюсселі тепер десять разів подумають». Чому Рада не ухвалює закони, від яких залежить допомога ЄС
ГоловнаСвіт

Брюссель не пропонуватиме Британії «асоційоване членство» у ЄС

Канада може на це розраховувати, бо географічно вона не у Європі, а ось Норвегія і Британія  - ні, для них можливий тільки повноцінний вступ.

Брюссель не пропонуватиме Британії «асоційоване членство» у ЄС
Очільниця Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн
Фото: EPA/UPG

Євросоюз запропонував Канаді статус «асоційованого члена ЄС», однак для Британії таку можливість у Брюсселі відкидають. 

Про це під час щорічного звернення у Страсбурзі заявила президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн, запросивши канадського прем'єра Марка Карні зробити його країну першим асоційованим членом блоку, передає Politico.

У Лондоні ця ініціатива викликала зацікавленість серед депутатів керівної Лейбористської партії, які шукають шляхи для зближення з Євросоюзом через десять років після Брекзіту. Водночас посадовці в Брюсселі одразу відкинули подібні перспективи для Британії. 

Високопоставлений представник ЄС пояснив, що пропозиція для Канади зумовлена її географічним розташуванням, адже ця країна не розташована в Європі та не може претендувати на повноцінне членство. Натомість для європейських країн, як-от Британія чи Норвегія, єдиним шляхом до таких відносин залишається повноцінний вступ.

Уряд Британії зараз також не розглядає подібних ініціатив. Натомість Лондон зосереджений на завершенні перезавантаження відносин із ЄС, що передбачає спрощення торгівлі сільгосппродукцією, запуск програми молодіжної мобільності та угоду про торгівлю викидами. Угоди планували підписати на спільному саміті до кінця року, проте переговори ускладнили суперечки щодо тарифів на сталь і вартості навчання для європейських студентів.

Сама пропозиція фон дер Ляєн стала відповіддю на заяви Марка Карні про прагнення створити «унікальний безпековий та економічний союз» із Європою. Втім, практичні перспективи цієї ініціативи залишаються невизначеними, адже навіть угоду про вільну торгівлю між ЄС та Канадою досі не ратифікувала низка європейських країн.

  • Соціологічне опитування групи Best for Britain продемонструвало розчарування громадян Сполученого Королівства наслідками Брекзиту. За 10 років після референдуму про вихід країни з ЄС 53% респондентів вважають, що повернутися до блоку було б краще.
  • У 2016 році із явкою у понад 72% 51,89% британців на референдумі проголосували за вихід з Євросоюзу. Залишитися хотіли трохи більше 48%. Брекзит був найпопулярнішим в Англії та Вельсі, в той час як Шотландія і Північна Ірландія підтримували єдність з ЄС.
Реклама
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies