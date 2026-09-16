Брюссель не пропонуватиме Британії «асоційоване членство» у ЄС

Канада може на це розраховувати, бо географічно вона не у Європі, а ось Норвегія і Британія - ні, для них можливий тільки повноцінний вступ.

Євросоюз запропонував Канаді статус «асоційованого члена ЄС», однак для Британії таку можливість у Брюсселі відкидають.

Про це під час щорічного звернення у Страсбурзі заявила президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн, запросивши канадського прем'єра Марка Карні зробити його країну першим асоційованим членом блоку, передає Politico.

У Лондоні ця ініціатива викликала зацікавленість серед депутатів керівної Лейбористської партії, які шукають шляхи для зближення з Євросоюзом через десять років після Брекзіту. Водночас посадовці в Брюсселі одразу відкинули подібні перспективи для Британії.

Високопоставлений представник ЄС пояснив, що пропозиція для Канади зумовлена її географічним розташуванням, адже ця країна не розташована в Європі та не може претендувати на повноцінне членство. Натомість для європейських країн, як-от Британія чи Норвегія, єдиним шляхом до таких відносин залишається повноцінний вступ.

Уряд Британії зараз також не розглядає подібних ініціатив. Натомість Лондон зосереджений на завершенні перезавантаження відносин із ЄС, що передбачає спрощення торгівлі сільгосппродукцією, запуск програми молодіжної мобільності та угоду про торгівлю викидами. Угоди планували підписати на спільному саміті до кінця року, проте переговори ускладнили суперечки щодо тарифів на сталь і вартості навчання для європейських студентів.

Сама пропозиція фон дер Ляєн стала відповіддю на заяви Марка Карні про прагнення створити «унікальний безпековий та економічний союз» із Європою. Втім, практичні перспективи цієї ініціативи залишаються невизначеними, адже навіть угоду про вільну торгівлю між ЄС та Канадою досі не ратифікувала низка європейських країн.