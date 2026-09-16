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Єврокомісія запропонує новий механізм реагування на кризи з мігрантами

Новий механізм активуватиметься лише за чітко визначених критеріїв і дозволятиме “обмежену в часі та чітко визначену гнучкість у застосуванні стандартних процедур” за винятком особливих обставин.

Єврокомісія запропонує новий механізм реагування на кризи з мігрантами
Мігранти ще залишаються у Сеуті
Фото: EPA/UPG

Єврокомісія запропонує механізм реагування на надзвичайні ситуації для запобігання раптовим масовим потокам мігрантів.

Про це президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн заявила під час промови “Про становище Євросоюзу”, повідомляє Reuters.

За її словами, цей механізм покликаний забезпечити захист у чітко визначених ситуаціях від “спроєктованих та перетворених на зброю” масових переміщень мігрантів.

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“Події цього літа свідчать про те, що наші інструменти мають удосконалюватися, особливо для реагування на надзвичайні ситуації. Європа потребує засобів для захисту своїх кордонів у будь-який час”, – сказала фон дер Ляєн.

“Ми завжди дотримуватимемося наших цінностей та основоположних прав. Але ми ніколи не підемо на компроміс у питанні захисту наших кордонів”, – додала вона.

Новий механізм активуватиметься лише за чітко визначених критеріїв і дозволятиме “обмежену в часі та чітко визначену гнучкість у застосуванні стандартних процедур” за виняткових обставин. Інші деталі механізму наразі невідомі.

Раніше чиновники, дипломати та депутати ЄС повідомили Euronews, що наразі розглядають три основні варіанти зміцнення зовнішніх кордонів ЄС та збільшення кількості повернень нелегальних мігрантів. Це тимчасове призупинення права на притулок, збільшення повноважень для прикордонного євроагентства Frontex і фінансування центрів повернення мігрантів.

  • 30 липня до іспанського анклаву Сеута з Марокко за лічені години спробували потрапити понад 70 тисяч мігрантів, переважно перепливаючи море. Це спричинило найбільшу міграційну кризу в місті за останні роки. 
  • Причиною різкого напливу, зокрема, стали неправдиві повідомлення в соцмережах про нібито відкритий кордон і можливість залишитися в Іспанії. Унаслідок спроб переходу загинули десятки людей. Більшість мігрантів повернулися до Марокко, але сотні залишилися на території ексклаву, зокрема неповнолітні та шукачі притулку.
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