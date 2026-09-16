​Росіянин оплатив частину святкування весілля Трампа-молодшого: генпрокурор США не бачить підстав для розслідування

Генпрокурор Тодд Бланш заявив, що не має інформації про зв’язок бізнесмена Умара Кремльова з Володимиром Путіним.

Генеральний прокурор США Тодд Бланш заявив, що не бачить підстав для розслідування щодо російського бізнесмена Умара Кремльова, який, за даними ProPublica, оплатив частину святкувань з нагоди весілля Дональда Трампа-молодшого та Беттіни Андерсон.

Про це Бланш заявив під час брифінгу в Білому домі, інформує ABC.

За словами генпрокурора, він не має інформації про Кремльова і не знає, чи справді російський бізнесмен має близькі зв'язки з президентом РФ Володимиром Путіним.

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"Президент не знає, хто ця людина. Думаю, інші члени родини також не знають, хто ця людина", – сказав Бланш.

Бізнесмен з Росії заплатив за оренду острова і феєрверки

Розслідування ProPublica стверджує, що Кремльов профінансував значну частину заходів, які відбулися після весілля Трампа-молодшого. Зокрема, йшлося про оренду приватного острова та феєрверки. Оплату, за даними видання, проводили через структуру, пов'язану з Міжнародною боксерською асоціацією (IBA), яку очолює Кремльов.

Сам Трамп-молодший та його дружина не заперечують, що отримали від Кремльова дорогий подарунок. Андерсон назвала його "надзвичайно щедрим" і заявила, що пара вдячна за нього.

За її словами, сама церемонія одруження відбулася у Палм-Біч у Флориді та була сімейною. Після неї Кремльов організував дві святкові події.

Водночас Дональд Трамп заявив, що не знає Кремльова і ніколи про нього не чув. За словами президента США, російський бізнесмен не оплачував саме весілля його сина, оскільки церемонія відбулася в іншому місці та в інший день. Трамп також зазначив, що не був присутній на святкуваннях.

Перша леді Меланія Трамп через свій офіс заявила, що нічим не пов'язана із Кремльовим.

Кремльов має контакти з Путіним, – медіа

Кремльов очолює Міжнародну боксерську асоціацію. Міжнародний олімпійський комітет призупинив визнання IBA у 2019 році через фінансові та організаційні проблеми, зокрема побоювання щодо корупції.