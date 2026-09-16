У США розбився гелікоптер новинної служби NBC під час ефіру про смертельну ДТП, є загиблі

Повідомляється про загибель щонайменше трьох осіб і поранення ще однієї.

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Фото: Picture alliance

У Лос-Анджелесі розбився й загорівся гелікоптер новинної служби NBC під час висвітлення смертельної аварії за участю автобуса.

Про це повідомляє DW.

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Повідомляється про загибель щонайменше трьох осіб і поранення ще однієї.

Гелікоптер упав поблизу складського приміщення в районі Чатсворт – на північний захід від центру Лос-Анджелеса.

Рятувальники повідомили, що одна людина загинула на автостоянці біля будівлі. Наразі невідомо, чи перебували двоє інших загиблих на землі чи всередині повітряного судна.

Фахівці обстежують уламки, встановлюється скільки людей перебувало всередині гелікоптера.

Місцева філія американської телекомпанії NBC підтвердила, що йдеться про гелікоптер NewsChopper4, який прямував на місце смертельної ДТП за участю позашляховика та міського автобуса, внаслідок якої загинули двоє людей.

Журналісти, що працювали на місці аварії автобуса, повідомили, що гелікоптер упав на відстані близько 1,6 кілометра звідти.

У пожежній службі заявили, що на місце події було направлено десятки вогнеборців, які швидко загасили охоплені полум’ям уламки. На кадрах із повітря було видно залишки хвостової частини та гвинта гелікоптера серед складських контейнерів і транспортних засобів.

Національна рада з безпеки на транспорті (NTSB) та Федеральне управління цивільної авіації (FAA) США розпочали розслідування причин катастрофи.