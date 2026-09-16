«Діяти проти всіх, хто допомагає Україні». У США викрили мережу агентів спецслужб Росії, що готувала замовні убивства і диверсії

Обвинувальний акт стверджує, що співробітники спецслужб Росії і їхні поплічники змовилися з метою залякування, погроз і убивств людей. Заступник директора ФБР, керівник нью-йоркського відділення Джеймс К. Барнакл-молодший сказав, що Бюро зірвало цю операцію завдяки невтомній роботі й міцному партнерству.

У США викрили мережу агентів спецслужб Росії, які готували замовні вбивства, диверсії і напади по всьому світу, зокрема на американській землі. Ця мережа, серед іншого, платила або мала намір платити людям у США й інших країнах за проведення передопераційного стеження і здійснення цілеспрямованих вбивств, а також доручала спільникам вчиняти або готувати теракти проти цивільної і військової інфраструктури в європейських країнах, що підтримують Україну.

Обвинувачувані досі перебувають на волі. Про це повідомили в міністерстві юстиції США.

За даними слідства, мережа, названа РІС, діяла щонайменше з 2024 року. Це одна з ланок апарату Росії для нападів, зокрема убивств, що була зосереджена на російських дисидентах, а зараз переважно спрямована на європейських союзників України.

Реклама

Троє обвинувачених є високопосадовими членами мережі:

росіянин 63 років Юрій Храмєєв, також відомий як «полковник Юрій», який є колишнім полковником російських спецслужб і брав участь у вербуванні для вбивства тих, кого вважали російськими дисидентами;

його 27-річний син Кирило Храмєєв, який є офіцером Федеральної служби безпеки Росії (ФСБ);

Оеміс Ромагоса Дурруті, 35 років – громадянин Куби, впливовий представник кубинської діаспори, що живе в Росії, який координував напади для мережі;

35-річний Яйдель Дельгадо Суарес із Куби, також відомий як «Вікінг» – плідний вербувальник, який завербував або намагався завербувати кількох осіб у Сполучених Штатах;

також відомий як «Вікінг» – плідний вербувальник, який завербував або намагався завербувати кількох осіб у Сполучених Штатах; Анхель Едуардо Кастро, 22 роки, з Венесуели, який разом із Суаресом брав участь у вербуванні для стеження за відомим російським дисидентом, який живе у США (його позначають як Потерпілий-1), і спроби його вбивства.

Влітку цього року «Мережа РІС» завербувала людину, що перебуває у США (Резидент США-1), для стеження за російським дисидентом і його вбивства. Зокрема, Суарес надіслав Резиденту США-1 дві локації, пов'язані з Потерпілим-1, для спостереження; надав Резиденту США-1 докладні інструкції щодо ведення стеження; і пообіцяв йому від 1000 до 1500 доларів за проведення передопераційного стеження. Своєю чергою, Резидент США-1 провів запитане стеження й передав Суаресу кілька фотографій і відео локацій, пов'язаних із Потерпілим-1. Суарес і Кастро далі запропонували Резиденту США-1 40 тисяч доларів за те, щоб «ліквідувати» Потерпілого-1 або зробити так, щоб той «зник», а коли Резидент США-1 сказав їм, що не хоче вчиняти вбивство власноруч, запитали, чи не знає він «когось, хто може зробити цю роботу». Суарес також сказав Резиденту США-1, що має «людей у Мексиці», які могли б вчинити це вбивство, але вони затримувалися.

Крім того, Суарес намагався завербувати кількох інших осіб у Сполучених Штатах для проведення передопераційного стеження та вбивства Потерпілого-1 й інших потенційних цілей на території США, пропонуючи їм значні суми грошей за роботу проти потерпілих, що перебувають у США. Ймовірна спроба вбивства Потерпілого-1 – найновіший епізод у діяльності мережі.

Торік, як стверджується в обвинувальному акті, мережа схилила громадянина США (Громадянин США-1) до стеження за людиною, що перебуває в Литві (Потерпілий-2), і її вбивства. «Мережа РІС» описувала цю людину як «поганця», який «розповідає брехню про Росію». Кирило Храмєєв спершу завербував Громадянина США-1, щоб той поїхав за ймовірною адресою Потерпілого-2 і зробив фотографії. Після того як Громадянин США-1 погодився й виконав завдання в обмін на обіцяні 200 доларів, Кирило Храмєєв познайомив його з людиною, яку описав як свого «начальника» й «полковника», – згодом її було ідентифіковано як Юрія Храмєєва. Юрій Храмєєв тоді запропонував Громадянину США-1 приблизно 25 тисяч доларів за те, щоб «убити його» –Потерпілого-2. Юрій Храмєєв також сказав Громадянину США-1, що вони хочуть смерті Потерпілого-2, бо той «поливає брудом мою країну» й «перекручує історію». Потім Юрій Храмєєв надіслав Громадянину США-1 фотографію Потерпілого-2 й описав, що того можна вбити, «кинувши пляшку з бензином» або «встромивши ніж». Після того як Громадянин США-1 відмовився вчиняти вбивство, Юрій Храмєєв запропонував дати йому «простішу роботу», яка могла б включати «підпал складу з майном або продовольством» чи «кидання пляшки з бензином в електричну підстанцію». Юрій Храмєєв чітко дав зрозуміти Громадянину США-1, що мета – діяти проти «всіх країн, які допомагають Україні», і що він пропонує «серйозні гроші за серйозну роботу». Насамкінець Юрій Храмєєв підтвердив, що є «полковником російських спецслужб».

Мережа, як стверджується, також вербувала інших для вчинення терактів за кордоном. Оеміс Ромагоса Дурруті координував поїздки й логістику мережі. Приблизно в червні 2024 року Дурруті координував напад у Празі, зокрема надіслав іншому учаснику можливі місця нападу й посприяв його поїздці. Приблизно у вересні 2024 року Дурруті координував ще один напад у Литві, у межах якого бронював поїздки для іншої особи, причетної до нападу, і часто й постійно спілкувався з людиною, яка була до нього причетна. Дурруті також спілкувався з Юрієм Храмєєвим приблизно в листопаді 2025 року, під час чого Дурруті отримав матеріали про одне з помешкань Потерпілого-1, за яким цього року зрештою стежив Резидент США-1.

Юрію Храмєєву, Кирилу Храмєєву, Оемісу Ромагосі Дурруті, Яйделю Дельгадо Суаресу та Анхелю Едуардо Кастро висунуто обвинувачення в участі у змові з метою фінансування тероризму, що передбачає максимальне покарання у вигляді 20 років ув'язнення. Юрію Храмєєву, Суаресу й Кастро також висунуто обвинувачення в участі у змові з метою вчинення вбивства на замовлення (пункт другий), що передбачає максимальне покарання у вигляді 10 років ув'язнення.

«Наша робота – не дати противникам Америки розв'язати насильство й терор на американській землі. І саме це ми й робимо завдяки роботі ФБР і прокурорів нашого Міністерства юстиції», – заявив генеральний прокурор Тодд Бланш.

Помічник генерального прокурора з питань національної безпеки Джон Айзенберґ сказав, що обвинувачувані, вірогідно, діяли як частина глобальної мережі кілерів, що вербувала американців і іноземців для убивств на замовлення Кремля.

«Такі дії становлять грубе порушення нашого суверенітету й загрозу нашій національній безпеці. Ми викорінюватимемо будь-які спроби іноземних спецслужб вільно діяти в нашій великій державі й не заспокоїмося, доки вони та їхні пособники не зазнають найсуворіших наслідків, які може накласти федеральне законодавство», – сказав Айзенберґ.

Прокурор у Південному окрузі Нью-Йорка Джеймі Макдональд наголосив, що очолювана росіянами мережа, якій висунули обвинувачення, «діє нахабно, агресивно й має широкий розмах, і висунуті обвинуваченим звинувачення мають надіслати чіткий сигнал: хоч би де ви були і хоч би на кого працювали, ми розслідуватимемо ваші злочини й притягнемо вас до відповідальності».