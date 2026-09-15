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Адміністрація Трампа планує продати Ізраїлю боєприпаси на $2,8 млрд

Експерти зазначають, що Ізраїль регулярно застосовує такі бомби в Газі й Лівані. 

Адміністрація Трампа планує продати Ізраїлю боєприпаси на $2,8 млрд
Білий дім

Адміністрація президента США Дональда Трампа планує продати Ізраїлю пакет боєприпасів вартістю $2,8 млрд.

До нього увійдуть десятки тисяч 2000-фунтових бомб, зокрема по 20 тисяч одиниць MK 84 та BLU-117, передає Reuters.

Відповідні комітети Конгресу США вже отримали неофіційне повідомлення про майбутню угоду. 

Експерти з прав людини звертають увагу на те, що Ізраїль регулярно застосовує такі бомби в Газі й Лівані. 

Підтримка Ізраїлю серед американців відчутно впала з початку війни у 2023 році, особливо серед демократів. Червневе опитування Університету Квінніпіак показало, що 48% усіх виборців і 66% демократів вважають підтримку Ізраїлю з боку США надмірною.

  • Ситуація в регіоні залишається напруженою. 28 лютого США та Ізраїль завдали ударів по Ірану, на що Тегеран відповів атаками по Ізраїлю і країнах Перської затоки, де розташовані американські бази. 
  • Внаслідок цих дій та ізраїльських атак у Лівані загинули тисячі людей, а мільйони були змушені залишити свої домівки.
  • Тим часом інспектор Пентагону заявив, що військові дії Штатів проти Ірану призвели до дефіциту боєприпасів у США та створили проблеми з їх постачанням. 
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