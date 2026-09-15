Експерти зазначають, що Ізраїль регулярно застосовує такі бомби в Газі й Лівані.

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Адміністрація президента США Дональда Трампа планує продати Ізраїлю пакет боєприпасів вартістю $2,8 млрд.

До нього увійдуть десятки тисяч 2000-фунтових бомб, зокрема по 20 тисяч одиниць MK 84 та BLU-117, передає Reuters.

Відповідні комітети Конгресу США вже отримали неофіційне повідомлення про майбутню угоду.

Експерти з прав людини звертають увагу на те, що Ізраїль регулярно застосовує такі бомби в Газі й Лівані.

Підтримка Ізраїлю серед американців відчутно впала з початку війни у 2023 році, особливо серед демократів. Червневе опитування Університету Квінніпіак показало, що 48% усіх виборців і 66% демократів вважають підтримку Ізраїлю з боку США надмірною.