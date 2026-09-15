Адміністрація президента США Дональда Трампа планує продати Ізраїлю пакет боєприпасів вартістю $2,8 млрд.
До нього увійдуть десятки тисяч 2000-фунтових бомб, зокрема по 20 тисяч одиниць MK 84 та BLU-117, передає Reuters.
Відповідні комітети Конгресу США вже отримали неофіційне повідомлення про майбутню угоду.
Експерти з прав людини звертають увагу на те, що Ізраїль регулярно застосовує такі бомби в Газі й Лівані.
Підтримка Ізраїлю серед американців відчутно впала з початку війни у 2023 році, особливо серед демократів. Червневе опитування Університету Квінніпіак показало, що 48% усіх виборців і 66% демократів вважають підтримку Ізраїлю з боку США надмірною.
- Ситуація в регіоні залишається напруженою. 28 лютого США та Ізраїль завдали ударів по Ірану, на що Тегеран відповів атаками по Ізраїлю і країнах Перської затоки, де розташовані американські бази.
- Внаслідок цих дій та ізраїльських атак у Лівані загинули тисячі людей, а мільйони були змушені залишити свої домівки.
- Тим часом інспектор Пентагону заявив, що військові дії Штатів проти Ірану призвели до дефіциту боєприпасів у США та створили проблеми з їх постачанням.