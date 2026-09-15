США підтвердили, що розмістили зброю в космосі

Невідомо, коли саме цю зброю вивели на орбіту, а також що це за зброя.

Сполучені Штати розмістили зброю в космосі й використовуватимуть її для захисту американських сил, заявив у понеділок міністр Військово-повітряних сил США Трой Майнк.

Як пише CNN, це перше публічне підтвердження наявності таких можливостей на орбіті та навмисний сигнал для тих, хто становить потенційну загрозу в космічному просторі.

«Сьогодні ми продовжуємо забезпечувати нашу готовність реагувати на виклики, пов’язані з новими загрозами, де б вони не виникали. Саме тому Сполучені Штати тепер мають на орбіті засоби контролю космічного простору, здатні захищати об’єднані сили від ворожих дій противника», – сказав Майнк на щорічній конференції з питань авіації, космосу та кібербезпеки, яку проводить Асоціація ВПС і Космічних сил США в Націонал-Гарборі, штат Меріленд.

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Невідомо, про яку саме зброю йдеться. На прохання уточнити Майнк відмовився надати додаткові подробиці. Також невідомо, коли саме цю зброю вивели на орбіту.

Президент Дональд Трамп неодноразово наголошував на важливості Космічних сил США, які створені у 2019 році у складі Військово-повітряних сил. За його словами, це історичний крок для посилення оборонних можливостей США на тлі нової гонки озброєнь, у якій Китай і Росія кидають виклик американському домінуванню в космосі.

На сайті Космічних сил США зазначається, що «Китай розробляє та експлуатує космічні й протикосмічні спроможності в межах стратегії військової модернізації», тоді як «Росія розглядає космос як сферу ведення війни та вважає, що перевага в космосі буде вирішальним фактором у майбутніх конфліктах».

Американські військові чиновники неодноразово попереджали, що обидві країни випробовують нові наступальні космічні можливості. Серед наведених ними прикладів — тренувальні місії РФ, які, за оцінкою Вашингтона, можуть демонструвати «тактику атаки та захисту» для майбутніх бойових дій, а також розробка Китаєм гіперзвукової ракети з ядерним потенціалом, здатної здійснювати частковий обліт навколо Землі.

Ще у 2024 році ЗМІ писали, що американська розвідка вважає: Росія також намагалася розробити космічну ядерну зброю, яка могла б використовувати потужну енергетичну хвилю – електромагнітний імпульс – для потенційного виведення з ладу значної кількості комерційних і державних супутників. Москва це заперечує.

Така зброя могла б мати масштабні та руйнівні наслідки. Наприклад, вона могла б вивести з ладу супутники, від яких світ залежить для прогнозування погоди та реагування на стихійні лиха, або потенційно вплинути на глобальні навігаційні системи, які використовуються у всьому – від банківських операцій і вантажних перевезень до виклику таксі та машин швидкої допомоги.

Договір про космос 1967 року забороняє розміщення на орбіті ядерної зброї або зброї масового знищення. Водночас він не забороняє використання звичайної зброї в космосі або наземної зброї проти космічних об’єктів, що залишає простір для різних трактувань.

У грудні минулого року Трамп підписав указ, у якому назвав перевагу США в космосі «показником національного бачення та сили волі». Документ передбачає, зокрема, розвиток новітніх технологій протиракетної оборони та забезпечення можливостей для протидії загрозам, включно з «будь-яким розміщенням ядерної зброї в космосі».

Указ став одним із кроків на шляху до запропонованої Трампом системи протиракетної оборони «Золотий купол» – амбітного багатомільярдного проєкту, натхненого ізраїльською системою «Залізний купол». За словами американських посадовців, система дозволить США перехоплювати ракети з будь-якої точки світу.

США досі не розкривають деталей своїх планів щодо створення цього протиракетного щита. Трамп заявляв, що сподівається завершити його до 2028 року.