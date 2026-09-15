У Туреччині затримали мінімум 150 людей під час протесту проти арештів представників ЛГБТК+

Протягом останнього тижня влада проводила обшуки в офісах організацій, блокувала вебсайти та заарештовувала підозрюваних у кількох провінціях.

Турецька влада у вівторок затримала щонайменше 150 людей після того, як поліція втрутилася в акцію біля будівлі суду Чаглаян у Стамбулі. Демонстранти планували протестувати проти нещодавніх затримань представників ЛГБТК+-організацій.

Як пише Reuters, протягом останнього тижня влада проводила обшуки в офісах організацій, блокувала вебсайти та заарештовувала підозрюваних у кількох провінціях.

У вівторок група людей зібралася біля суду, щоб зробити заяву для преси, однак поліція не дозволила їм провести її. Протестувальники скандували «Хай живе життя у спротиві ненависті», коли поліція почала втручатися в акцію.

Реклама

Протест відбувся після масштабних рейдів проти ЛГБТК+-організацій у кількох турецьких провінціях у межах операції під назвою «Моя сім’я в безпеці». Уряд заявляє, що операція спрямована на захист дітей та сімейних цінностей.

У понеділок суд у західній провінції Ізмір відправив під варту 16 людей до початку судового розгляду в межах цієї операції, повідомила місцева прокуратура.

Міністр юстиції Туреччини Акін Гюрлек у неділю заявив, що розслідування, які координують прокуратури Стамбула, Анкари, Ізміра, Айдина та Мерсіна, стосуються 162 підозрюваних, дев’яти організацій та 13 підприємств у 15 провінціях.

На вихідних влада затримала щонайменше 26 людей у Стамбулі та 21 в Анкарі, а також провела обшуки в офісах кількох ЛГБТК+-організацій.

Турецька влада також заблокувала доступ до вебсайтів та акаунтів у соціальних мережах, що належать різним ЛГБТК+-організаціям, окремим людям та незалежним медіа. Серед заблокованих був, зокрема, акаунт турецького представництва Amnesty International у соцмережі X.