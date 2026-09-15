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В Угорщині голова МЗС подала кримінальну заяву на свого попередника Петера Сіярто через дорогі авіаперельоти

Сіярто і його делегація регулярно користувались чартерними приватними літаками або літаками угорської армії.

В Угорщині голова МЗС подала кримінальну заяву на свого попередника Петера Сіярто через дорогі авіаперельоти
Петер Сіярто
Фото: EPA/UPG

Міністерка закордонних справ Угорщини Аніта Орбан подала кримінальну заяву на колишнього очільника відомства Петера Сіярто та його команду через використання дорогих приватних літаків замість регулярних рейсів.

Про це повідомляє Reuters.

За словами Орбан, у 2022–2026 роках Сіярто та його делегація регулярно користувалися чартерними приватними літаками або літаками угорської армії під час закордонних поїздок. Ці перельоти в середньому коштували майже в шість разів дорожче, ніж аналогічні подорожі регулярними рейсами бізнес-класу. 

Загальна різниця у витратах за цей період становила близько 4 млрд форинтів (приблизно $12,6 млн).Орбан заявила, що результати перевірки та виявлені документи можуть свідчити про неналежне управління державними коштами, яке завдало значних збитків.

У відповідь речник колишнього угорського прем’єр-міністра Віктора Орбана заявив Reuters, що перельоти міністра закордонних справ повністю відповідали чинним урядовим нормам. За його словами, закордонні поїздки  МЗС в останні роки організовувалися "зразково ефективно", а Сіярто, на його думку, заслуговує на похвалу, а не на "політично мотивовані атаки".

  • Нещодавно працівники Міністерства закордонних справ Угорщини розповіли, як у відомстві створювали ілюзію високого інтересу до пресконференцій Сіярто. На такі події зазвичай кликали лише лояльні медіа, а щоб уникнути порожніх місць у залі, туди примусово відправляли співробітників міністерства. Незалежні редакції взагалі не отримували запрошень. 
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