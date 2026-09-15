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У Белграді відбувся мітинг на підтримку студентської опозиції на виборах

Президент Вучич збирається стати прем'єр-міністром.

У Белграді відбувся мітинг на підтримку студентської опозиції на виборах
Белград
Фото: EPA/UPG

У понеділок у сербській столиці Белграді тисячі людей зібралися на акцію на підтримку руху "Студенти перемагають", який став головною опозиційною силою в країні.

Як пише Reuters, мітинг відбувся на честь передачі кандидатами від опозиції підписів, які підтверджують їхнє висування на парламентських виборах 25 жовтня. Також важливою новиною для учасників акції стала відмова кількох антиурядових партій від участі у волевиявленні, що збільшує шанси на успіх студентського руху.

Президент Александр Вучич остаточно заявив про те, що 27 вересня стане його останнім днем на посаді, в який він має намір звернутися до нації та подякувати за підтримку. Далі він братиме участь у виборчій кампанії і сподівається стати прем'єр-міністром.

Студенти звинувачують президента у корумпованості та незаконному контролю над ЗМІ. 

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