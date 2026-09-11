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Вучич назвав дату своєї відставки з посади президента Сербії

За його словами, це відбудеться орієнтовно 25 або 26 вересня.

Вучич назвав дату своєї відставки з посади президента Сербії
Президент Сербії Александар Вучич
Фото: EPA/UPG

Президент Сербії Александар Вучич заявив, що залишить посаду глави держави після повернення зі США. За його словами, відставка відбудеться орієнтовно 25 або 26 вересня – до парламентських виборів, призначених на 25 жовтня.

Про це Вучич сказав на пресконференції, пише N1.

"Одразу після мого повернення з Нью-Йорка я подам у відставку. Думаю, це буде 25 або 26 вересня", – заявив він.

Вучич пояснив, що після складання президентських повноважень хоче брати участь у виборчій кампанії вже як звичайний громадянин, а не як глава держави. Він наголосив, що закон не зобов'язує його залишати президентську посаду в такій ситуації, однак це є його особистим рішенням.

Політик також розповів, що планує провести останній місяць виборчої кампанії без спеціального президентського супроводу. За його словами, він пересуватиметься власним автомобілем, а також планує взяти в оренду невеликий вантажний автомобіль, щоб виступати перед людьми в різних населених пунктах.

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