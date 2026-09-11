Вучич назвав дату своєї відставки з посади президента Сербії

Президент Сербії Александар Вучич заявив, що залишить посаду глави держави після повернення зі США. За його словами, відставка відбудеться орієнтовно 25 або 26 вересня – до парламентських виборів, призначених на 25 жовтня.
Про це Вучич сказав на пресконференції, пише N1.
"Одразу після мого повернення з Нью-Йорка я подам у відставку. Думаю, це буде 25 або 26 вересня", – заявив він.
Вучич пояснив, що після складання президентських повноважень хоче брати участь у виборчій кампанії вже як звичайний громадянин, а не як глава держави. Він наголосив, що закон не зобов'язує його залишати президентську посаду в такій ситуації, однак це є його особистим рішенням.
Політик також розповів, що планує провести останній місяць виборчої кампанії без спеціального президентського супроводу. За його словами, він пересуватиметься власним автомобілем, а також планує взяти в оренду невеликий вантажний автомобіль, щоб виступати перед людьми в різних населених пунктах.
- Раніше цього тижня Вучич, за пропозицією уряду Сербії, розпустив Народні збори та призначив парламентські вибори на 25 жовтня.
- Головний комітет Сербської прогресивної партії висунув Вучича першим номером виборчого списку "Об'єднана Сербія", а також кандидатом на посаду прем'єр-міністра.