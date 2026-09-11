Вучич назвав дату своєї відставки з посади президента Сербії

За його словами, це відбудеться орієнтовно 25 або 26 вересня.

Президент Сербії Александар Вучич заявив, що залишить посаду глави держави після повернення зі США. За його словами, відставка відбудеться орієнтовно 25 або 26 вересня – до парламентських виборів, призначених на 25 жовтня.

Про це Вучич сказав на пресконференції, пише N1.

"Одразу після мого повернення з Нью-Йорка я подам у відставку. Думаю, це буде 25 або 26 вересня", – заявив він.

Вучич пояснив, що після складання президентських повноважень хоче брати участь у виборчій кампанії вже як звичайний громадянин, а не як глава держави. Він наголосив, що закон не зобов'язує його залишати президентську посаду в такій ситуації, однак це є його особистим рішенням.

Політик також розповів, що планує провести останній місяць виборчої кампанії без спеціального президентського супроводу. За його словами, він пересуватиметься власним автомобілем, а також планує взяти в оренду невеликий вантажний автомобіль, щоб виступати перед людьми в різних населених пунктах.