Понад 550 тисяч українців пройшли «Скринінг 40+», понад чверть із них почали лікування, — Ляшко
ЕксклюзивПонад 550 тисяч українців пройшли «Скринінг 40+», понад чверть із них почали лікування, — Ляшко
Джерела: українські спецслужби ліквідували в Донецьку убивцю розвідника-спецпризначенця Максима Шаповала
Джерела: українські спецслужби ліквідували в Донецьку убивцю розвідника-спецпризначенця Максима Шаповала
«150 заявок на програму з Fire Point і ніхто не пройшов». Президентка КАІ про вступну кампанію, співпрацю з бізнесом та вплив ШІ
«150 заявок на програму з Fire Point і ніхто не пройшов». Президентка КАІ про вступну кампанію, співпрацю з бізнесом та вплив ШІ
Росіяни атакували Київ балістикою, БпЛА і крилатими ракетами. 5 жертв, понад 30 постраждалих (оновлено)
ФотоРосіяни атакували Київ балістикою, БпЛА і крилатими ракетами. 5 жертв, понад 30 постраждалих (оновлено)
Близько 40% чоловіків в Україні помирають у віці від 20 до 65 років,— Елла Лібанова
ЕксклюзивБлизько 40% чоловіків в Україні помирають у віці від 20 до 65 років,— Елла Лібанова
Смертність перевищує народжуваність в Україні вже 30 років поспіль: LB.Talks про те, від чого помирає Україна РЕПОРТАЖ
ФотоСмертність перевищує народжуваність в Україні вже 30 років поспіль: LB.Talks про те, від чого помирає Україна РЕПОРТАЖ
Почаївській лаврі надали додаткові 60 днів на розірвання зв'язків із РПЦ
Почаївській лаврі надали додаткові 60 днів на розірвання зв'язків із РПЦ
У Міноборони роз’яснили, як саме Євгенія Хмару звільнили з військової служби
У Міноборони роз’яснили, як саме Євгенія Хмару звільнили з військової служби
«Організм був надто виснажений. Це фактор ризику і він реалізувався». Що відбувається з колишніми полоненими після звільнення
«Організм був надто виснажений. Це фактор ризику і він реалізувався». Що відбувається з колишніми полоненими після звільнення
ГоловнаСвіт

Вучич розпускає парламент Сербії та повідомив дату дострокових виборів

Він заявив, що вибори відбудуться 25 жовтня.

Вучич розпускає парламент Сербії та повідомив дату дострокових виборів
президент Сербії Александар Вучич
Фото: EPA/UPG

Президент Сербії Александар Вучич заявив, що 9 вересня оголосить про своє рішення розпустити парламент та призначити дострокові вибори. Він також підтвердив, що вибори відбудуться 25 жовтня.

Про це пише сербський медіапортал N1.

«Мені потрібно прийняти два рішення відповідно до Конституції та Закону про Президента. Перше – це указ про розпуск Національної скупщини Республіки Сербія, друге – рішення про призначення виборів. Обидва рішення я оголошу завтра, рівно о 12-й годині», – заявив Вучич

Він також додав, що вибори в Сербії відбудуться 25 жовтня, тобто виборча кампанія триватиме 46 днів.

Вучич зазначив, що визнає результати виборів – якими б вони не були – і привітає своїх опонентів, якщо вони переможуть.

Закон Сербії передбачає, що парламентські вибори призначаються президентом держави, а з дня їх призначення до дня проведення може пройти не менше 45 і не більше 60 днів.

  • Головний комітет Сербської прогресивної партії (SNS) одноголосно ухвалив рішення, що сербський президент Александар Вучич очолить виборчий список і стане кандидатом у прем'єр-міністри на майбутніх виборах.
Реклама
Читайте також
Реклама
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies