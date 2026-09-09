Вучич розпускає парламент Сербії та повідомив дату дострокових виборів

Президент Сербії Александар Вучич заявив, що 9 вересня оголосить про своє рішення розпустити парламент та призначити дострокові вибори. Він також підтвердив, що вибори відбудуться 25 жовтня.

Про це пише сербський медіапортал N1.

«Мені потрібно прийняти два рішення відповідно до Конституції та Закону про Президента. Перше – це указ про розпуск Національної скупщини Республіки Сербія, друге – рішення про призначення виборів. Обидва рішення я оголошу завтра, рівно о 12-й годині», – заявив Вучич

Він також додав, що вибори в Сербії відбудуться 25 жовтня, тобто виборча кампанія триватиме 46 днів.

Вучич зазначив, що визнає результати виборів – якими б вони не були – і привітає своїх опонентів, якщо вони переможуть.

Закон Сербії передбачає, що парламентські вибори призначаються президентом держави, а з дня їх призначення до дня проведення може пройти не менше 45 і не більше 60 днів.