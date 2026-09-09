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У Британії через диспетчерський збій скасовані понад тисяча авіарейсів

Найбільший аеропорт країни зупинив прийом літаків до кінця доби вівторка. 

У Британії через диспетчерський збій скасовані понад тисяча авіарейсів
Аеропорт Гітроу
Фото: EPA/UPG

Збій у системі контролю польотів призвів до скасування та затримки понад тисячі рейсів в аеропортах Сполученого Королівства.

Як пише BBC, технічна проблема призвела до масової зупинки відправлення та приймання літаків у таких великих летовищах як лондонський Гітроу, Манчестер та Східний Мідленд. У столиці за кілька годин до кінця доби офіційно заявили, що до опівночі рейси на прибуття не обслуговуватимуться.

Компанія Nats, яка забезпечує диспетчерську роботу у Британії, повідомила, що виправлення збою "займає більше часу, ніж очікувалося". Попри це, більшість аеропортів вважають, що вже у середу вдасться повернутися до звичного стабільного графіку.

Лоукостер Ryanair заявив, що 65 тисяч їхніх пасажирів зазнали у вівторок тих чи інших незручностей, пов'язаних з авіаколапсом. Деякі затримки тривали понад 8 годин.

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