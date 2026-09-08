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Ізраїль у відповідь на санкції Лондона закриє консульство Британії у Єрусалимі

Дванадцятьом британцям заборонено в'їзд до Ізраїлю.

Ізраїль у відповідь на санкції Лондона закриє консульство Британії у Єрусалимі
Міністр закордонних справ Ізраїлю Гідеон Саар
Фото: EPA/UPG

Міністр закордонних справ Ізраїлю Гідеон Саар заявив, що його країна застосує заходи у відповідь на санкції, запроваджені проти поселень на Західному березі річки Йордан

Як пише The Guardian, він оголосив, що консульство Великої Британії в Єрусалимі буде закрито. Також Лондон більше не зможе брати участь у координаційній місії США в Газі в Ізраїлі. 

Дванадцятьом британцям заборонено в'їзд до Ізраїлю.

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У відповідь Саар також звинуватив міністра закордонних справ Великої Британії Еда Мілібенда в «обурливій брехні» та заявив, що уряд Великої Британії «систематично працює проти держави Ізраїль».

Велика Британія більше не може навчати сили Палестинської автономії на Західному березі річки Йордан під егідою «Британської групи підтримки в Рамаллі».

Державний секретар США Марко Рубіо заявив, що Вашингтон не наслідуватиме приклад Великої Британії та не запроваджуватиме заборону на торгівлю з ізраїльськими поселеннями.

Він казав, що США «не збираються робити те, що зробила Велика Британія». Але він не прокоментував це рішення детально.

  • У вівторок Велика Британія, Франція та Канада оголосили про заходи, спрямовані на блокування імпорту товарів з ізраїльських поселень на окупованому Західному березі. Група західних країн оголосила, що може вдатися до подальших кроків для захисту рішення про створення двох держав на тлі зростання занепокоєння через розширення поселень і насильство на цій території.
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