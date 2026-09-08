США запровадили нові санкції проти авіасектору Ірану

Адміністрація Трампа звинуватила 36 суб’єктів, проти яких цього тижня запроваджено санкції, у підтримці зусиль Ісламської Республіки з використання авіаційного сектору для перевезення зброї, персоналу та незаконних вантажів.

У вівторок адміністрація Трампа запровадила санкції проти додаткових елементів авіаційної галузі Ірану, націлившись більш ніж на два десятки комерційних і приватних авіакомпаній, а також іноземних постачальників вантажних авіаперевезень, щоб ізолювати Тегеран від торговельних партнерів, що залишилися.

Як пише АР, ці заходи є частиною кампанії адміністрації Дональда Трампа під назвою «Операція «Економічний вигнанець», спрямованої на припинення «критично важливих фінансових каналів» для іранського уряду, який уже перебуває під значними санкціями. Нові обмеження стосуються решти ланок авіаційної системи Тегерана, яка й без того перебуває у скрутному становищі та протягом багатьох років зазнає санкцій з боку Вашингтона.

«Нехай це буде попередженням для всіх, хто веде бізнес із авіакомпаніями Ірану, що залишилися, – проти всіх них ми сьогодні запровадили санкції: ви ризикуєте бути відключеними від глобальної фінансової системи», – заявив міністр фінансів США Скотт Бессент.

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Адміністрація Трампа звинуватила 36 суб’єктів, проти яких цього тижня запроваджено санкції, у підтримці зусиль Ісламської Республіки з використання авіаційного сектору для перевезення зброї, персоналу та незаконних вантажів.

Нові заходи означатимуть, що іноземні компанії та уряди, які ведуть бізнес із підсанкційними структурами, також можуть потрапити під санкції, зокрема через замороження будь-яких їхніх активів у юрисдикції США.

Адміністрація також заявила, що приватні компанії, розташовані в Туреччині, Об’єднаних Арабських Еміратах, Казахстані та Малайзії, постачали запчастини та надавали логістичні послуги іранській авіакомпанії Mahan Air. Ця велика авіакомпанія здійснює рейси з Тегерана до кількох десятків пунктів призначення в Азії, Європі та на Близькому Сході. З 2019 року вона перебуває під американськими контртерористичними санкціями через підтримку іранського воєнізованого Корпусу вартових Ісламської революції, який Державний департамент США визнав іноземною терористичною організацією.

Вперше США запровадили санкції проти авіакомпанії Mahan Air ще за адміністрації Барака Обами у 2011 році. Тоді Вашингтон звинуватив компанію у використанні для постачання зброї іранським союзникам у Лівані та Ємені.

Минулого тижня США оголосили про санкції проти турецького банку Golden Global Yatirim Bankasi Anonim Sirketi, який, за твердженням Вашингтона, був створений для сприяння зусиллям Ірану з переказу нафтових доходів із Китаю до Туреччини, де їх можна було конвертувати в готівку та золото. США також заявили, що ця установа «свідомо надавала» банківські послуги іранським фінансовим структурам, зокрема тим, проти яких американський уряд уже запровадив санкції у 2022 році за сприяння в проведенні операцій із продажу іранської нафти.

Минулого місяця також було обмежено діяльність єгипетського банку в Об’єднаних Арабських Еміратах у рамках цієї кампанії.