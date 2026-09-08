Зеленський ухвалить рішення про нового посла в США після перевірки кандидатів СБУ і НАБУ

Призначення нового посла особливо важливо зараз, перед відновленням тристоронніх перемовин зі США і Росією.

Президент Володимир Зеленський ухвалюватиме рішення про нового посла України в США після перевірки усіх кандидатів Службою безпеки України і Національним антикорбюро. Про це він сказав під час аудіоспілкування з журналістами.

Коментуючи наявність кандидатур на посла України в США, він зазначив, що призначення є особливо важливим зараз, перед наближенням розблокування тристороннього переговорного процесу. Також потрібні американські засоби протиповітряної оборони.

«Дуже важливо не помилитись», – сказав він.

Президенту важливо отримати детальну довідку про кандидатів від СБУ і НАБУ. Після цього ухвалить рішення.

Контекст

У серпні цього року посолка України в США Ольга Стефанішина заявила про завершення дипломатичної місії. Вона повідомила про це напередодні вручення підозри в незаконному збагаченні і недостовірному декларуванні. НАБУ і САП повідомили їй про підозру невдовзі після звільнення. Першу підозру Ольга Стефанішина отримала ще кілька років тому, до призначення послом.

Президент казав, що вже має кандидатуру, але імені поки не називатиме.