Зеленський анонсував подання про звільнення генпрокурора Кравченка

Вчора він мав з ним тривалу розмову.

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Президент Володимир Зеленський учора присвятив день кадровим питанням. Він провів зустрічі з головою ГУР Олегом Іващенком, керівником Офісу президента Кирилом Будановим і в.о. голови СБУ Олександром Покладом, сказав глава країни у відповідь на запитання LB та інших медіа.

Також були зустрічі з керівниками Національного антикорбюро, САП і генеральним прокурором. З останнім була «достатньо довга зустріч».

«Він написав відповідну заяву і подання буде направлено в Верховну Раду України», – сказав він.

Стосовно ексміністра Михайла Федорова президент давно нічого не чув.

«Знаю, що він десь за кордоном був, і, як то кажуть, не дзвонить, не пише», – додав Володимир Зеленський.

Днями НАБУ і САП викрили злочинне угруповання, що діяло в Офісі генерального прокурора. Основним підозрюваним станом на зараз є керівник одного з департаментів на прізвище Кропива. За даними слідства, він отримував неправомірну вигоду за неперешкоджання роботі шахрайських колцентрів. Злочинні кошти легалізовували, зокрема, записуючи майно на родину й співмешканку Кропиви.

В аудіо, оприлюднених НАБУ, Кропива обговорював свого шефа. Офіційно генпрокурор Руслан Кравченко підозри не отримував.