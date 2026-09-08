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Зеленський анонсував подання про звільнення генпрокурора Кравченка

Вчора він мав з ним тривалу розмову. 

Зеленський анонсував подання про звільнення генпрокурора Кравченка
Руслан Кравченко - голова Київської ОДА
Фото: facebook/Руслан Кравченко - голова Київської ОДА

Президент Володимир Зеленський учора присвятив день кадровим питанням. Він провів зустрічі з головою ГУР Олегом Іващенком, керівником Офісу президента Кирилом Будановим і в.о. голови СБУ Олександром Покладом, сказав глава країни у відповідь на запитання LB та інших медіа.

Також були зустрічі з керівниками Національного антикорбюро, САП і генеральним прокурором. З останнім була «достатньо довга зустріч».

«Він написав відповідну заяву і подання буде направлено в Верховну Раду України», – сказав він.

Стосовно ексміністра Михайла Федорова президент давно нічого не чув.

«Знаю, що він десь за кордоном був, і, як то кажуть, не дзвонить, не пише», – додав Володимир Зеленський.

  • Днями НАБУ і САП викрили злочинне угруповання, що діяло в Офісі генерального прокурора. Основним підозрюваним станом на зараз є керівник одного з департаментів на прізвище Кропива. За даними слідства, він отримував неправомірну вигоду за неперешкоджання роботі шахрайських колцентрів. Злочинні кошти легалізовували, зокрема, записуючи майно на родину й співмешканку Кропиви.
  • В аудіо, оприлюднених НАБУ, Кропива обговорював свого шефа. Офіційно генпрокурор Руслан Кравченко підозри не отримував.
  • Учора він провів закриту зустріч з журналістами, на якій сказав, що звільнятися не збирається. За інформацією УП, увечері з ним зустрівся президент. Після цього Кравченко написав заяву на звільнення. 
  • Звільняти генпрокурора, відповідно до процедури, будуть народні депутати. 
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