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​Політсила Ле Пен хоче переглянути підтримку України у разі перемоги своєї лідерки на виборах у Франції

Позицію Ле Пен гостро критикують її опоненти.

​Політсила Ле Пен хоче переглянути підтримку України у разі перемоги своєї лідерки на виборах у Франції
Марін Ле Пен
Фото: EPA/UPG

Віцепрезидент французької праворадикальної партії "Національне об’єднання" Луї Аліо заявив, що політична сила може припинити допомогу Україні, якщо прийде до влади після президентських виборів у Франції 2027 року.

Про це Аліо сказав в інтерв’ю BFMTV 4 вересня.

За його словами, у разі перемоги "Національного об’єднання" Франція має переглянути нинішній підхід до підтримки України. Аліо фактично заявив про готовність "перекрити" допомогу Києву.

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Заяви Аліо розкритикував колишній прем’єр-міністр Франції Едуар Філіпп, який також претендує на участь у президентських виборах 2027 року від партії "Горизонти".

На його думку, припинення військової та іншої допомоги Україні відповідає інтересам Росії.

"Припинення допомоги Україні робить послугу Росії. Національне об'єднання змінило свою позицію майже з усього, окрім підтримки режиму Путіна всупереч французьким та європейським інтересам. Ослаблення України, як бажає Марін Ле Пен, загрожує безпеці Європи та Франції", – написав Філіпп в X.

Ле Пен відповіла на критику, зосередившись на зовнішньополітичній діяльності самого Філіппа. Вона нагадала, що під час його роботи в уряді Франція підтримувала контакти з російським керівництвом, а Володимира Путіна приймали у Версальському палаці.

Ле Пен стверджує, що від початку повномасштабного вторгнення Росії закликала французьку владу ініціювати міжнародну мирну конференцію. За її словами, Франція має сприяти дипломатичному завершенню війни, а не її продовженню. Водночас у своїх заявах політикиня не акцентувала на тому, що саме Росія розпочала повномасштабну війну проти України.

  • Президентські вибори у Франції мають відбутися у квітні 2027 року. Марін Ле Пен 7 липня оголосила про намір балотуватися на посаду президента.
  • За даними опитувань, проведених у серпні 2026 року, Ле Пен залишається фавориткою президентських перегонів – її готові підтримати близько 38% опитаних.
  • Друге місце посідає ліворадикальний політик Жан-Люк Меланшон із приблизно 17% підтримки. Стільки ж респондентів заявили про готовність проголосувати за Едуара Філіппа.
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