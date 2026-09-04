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Генпрокурор достроково припинив повноваження члена Конкурсної комісії для відбору до САП Олексія Шевчука

Шевчук був призначений до комісії самим генпрокурором. 

Генпрокурор достроково припинив повноваження члена Конкурсної комісії для відбору до САП Олексія Шевчука
Фото: Shevchuk Oleksii Facebook/hromadske

Генпрокурор Руслан Кравченко підписав наказ про дострокове припинення повноважень члена Конкурсної комісії для відбору кандидатів на адміністративні посади в Спеціалізованій антикорупційній прокуратурі. Він заявив, що підставою стала пропозиція комісії, яку на засіданні 1 вересня підтримала більшість членів. 

Сам член комісії подав заяву про припинення повноважень з 7 вересня. Кравченко звернувся до Ради прокурорів з проханням оперативно провести конкурс і запропонувати кандидатуру нового члена Комісії. 

«Водночас звертаюсь до членів Конкурсної комісії із закликом, якщо це не суперечить її регламенту, не зупиняти роботу з відбору кандидатів на адміністративні посади у САП на період проведення Радою прокурорів конкурсу щодо нового, шостого члена Комісії», – сказав він. 

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Членом комісії, чиє повноваження припинили достроково, є адвокат Олексій Шевчук. ZMINA пише, що п'ятеро з шести членів комісії рекомендували Кравченку відкликати Шевчука з її складу. Сам адвокат заявив, нібито після його виключення комісія втратить повноважність. Однак Transparency International Ukraine стверджує, що це не так.

Рекомендація комісії виключити Шевчука сталася після того, як він без узгодження з іншими її членами публічно оцінив повідомлення до секретаріату конкурсу. 

Конкурсну комісію з відбору керівництва САП сформували на початку цього року. В грудні Рада прокурорів розглянула документи кандидатів і запропонувала генпрокурору включити до Конкурсної комісії трьох працівників органів прокуратури. Один кандидат згодом відмовився від участі, після чого Рада прокурорів сказала, що може подати лише двох, а цього недостатньо для формування комісії. Генпрокурор, «оскільки інших кандидатів не існувало», визначив членом комісії адвоката Олексія Шевчука. 

Правозахисні і юридичні організації закликали Кравченка утриматися від призначення Шевчука. Лабораторія законодавчих ініціатив писала, що Шевчук до того, як потрапити в комісію, неодноразово брав участь в конкурсах. Зокрема, в різні роки намагався стати головою НАБУ, Нацполіції, НАЗК і членом Вищої ради правосуддя. В цьому конкурсі Етична рада ухвалила рішення про невідповідність Шевчука критеріям професійної етики і доброчесності.

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