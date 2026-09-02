Володимир Зеленський звільнив начальника Департаменту охорони держтаємниці СБУ

Олег Храмов працював на цій посаді з 2023 року.

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Володимир Зеленський звільнив Олега Храмова з посади начальника Департаменту охорони державної таємниці та ліцензування Служби безпеки України

Відповідний указ з'явився на сайті Президента 2 вересня.

"Звільнити ХРАМОВА Олега Віталійовича з посади начальника Департаменту охорони державної таємниці та ліцензування Служби безпеки України", - йдеться в документі.

Причини звільнення посадовця не зазначені.

Храмов працював на цій посаді з березня 2023 року.