Володимир Зеленський звільнив начальника Департаменту охорони держтаємниці СБУ

Володимир Зеленський звільнив Олега Храмова з посади начальника Департаменту охорони державної таємниці та ліцензування Служби безпеки України
Відповідний указ з'явився на сайті Президента 2 вересня.
"Звільнити ХРАМОВА Олега Віталійовича з посади начальника Департаменту охорони державної таємниці та ліцензування Служби безпеки України", - йдеться в документі.
Причини звільнення посадовця не зазначені.
Храмов працював на цій посаді з березня 2023 року.
- Раніше президент прокоментував стрілянину під час спецоперації в Києві між окремими підрозділами СБУ та ГУР і заявив, що мають бути кадрові рішення та внутрішні розслідування в обох службах.