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Володимир Зеленський звільнив начальника Департаменту охорони держтаємниці СБУ

Олег Храмов працював на цій посаді з 2023 року.

Володимир Зеленський звільнив начальника Департаменту охорони держтаємниці СБУ
Фото: З відкритих джерел

Володимир Зеленський звільнив Олега Храмова з посади начальника Департаменту охорони державної таємниці та ліцензування Служби безпеки України

Відповідний указ з'явився на сайті Президента 2 вересня.

"Звільнити ХРАМОВА Олега Віталійовича з посади начальника Департаменту охорони державної таємниці та ліцензування Служби безпеки України", - йдеться в документі.

Причини звільнення посадовця не зазначені.

Храмов працював на цій посаді з березня 2023 року.

  • Раніше президент прокоментував стрілянину під час спецоперації в Києві між окремими підрозділами СБУ та ГУР і заявив, що мають бути кадрові рішення та внутрішні розслідування в обох службах.
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