Суд дозволив Єрмаку їздити по областях після "одномоментного надходження низки листів" від командирів
Суд дозволив Єрмаку їздити по областях після "одномоментного надходження низки листів" від командирів
Посол Італії в Україні вручив найвищу державну нагороду двом українським діячам мистецтва
ФотоПосол Італії в Україні вручив найвищу державну нагороду двом українським діячам мистецтва
Мобілізаційний вік до 50–55: чи готова Рада до змін і що думають військові
Мобілізаційний вік до 50–55: чи готова Рада до змін і що думають військові
Прем'єр Албанії заявив про підтримку України попри заяву Зеленського щодо Косова
Прем'єр Албанії заявив про підтримку України попри заяву Зеленського щодо Косова
Росіяни атакували Україну балістикою та БПЛА: вибухи у Києві, Полтаві, Запоріжжі та Кривому Розі
Росіяни атакували Україну балістикою та БПЛА: вибухи у Києві, Полтаві, Запоріжжі та Кривому Розі
У Міноборони роз’яснили, як саме Євгенія Хмару звільнили з військової служби
У Міноборони роз’яснили, як саме Євгенія Хмару звільнили з військової служби
Україна звернулася до МСЕ з вимогою відключити нашу територію від зон обслуговування російської супутникової системи "Рассвет"
Україна звернулася до МСЕ з вимогою відключити нашу територію від зон обслуговування російської супутникової системи "Рассвет"
​Стихійне лихо в Непалі: що відомо про долю 57 українців?
Фото​Стихійне лихо в Непалі: що відомо про долю 57 українців?
На Одещині знайшли мертвою 15-річну дівчину: поліція затримала 19-річного односельця
На Одещині знайшли мертвою 15-річну дівчину: поліція затримала 19-річного односельця
ГоловнаПолітика

Корецький обговорив із Боложаном наслідки російської атаки на пункт пропуску «Орлівка – Ісакча»

Політики спілкувалися телефоном. 

Корецький обговорив із Боложаном наслідки російської атаки на пункт пропуску «Орлівка – Ісакча»
Сергій Корецький та Іліє Боложан
Фото: Кабмін

Прем’єр-міністр України Сергій Корецький обговорив із очільником уряду Румунії Іліє Боложаном наслідки російської атаки на пункт пропуску "Орлівка – Ісакча". 

Про це пише Урядовий портал

Зазначається, політики спілкувалися телефоном. 

Реклама

Сергій Корецький наголосив на необхідності посилення протиповітряної оборони України для захисту критичної інфраструктури та забезпечення безпеки населення.

Також обговорили питання логістики та розвитку прикордонної інфраструктури. 

За словами Корецького, ці напрямки які мають особливе значення в умовах блокування державою-агресором Чорноморського басейну.

Прем’єр-міністри також обговорили завершення низки енергетичних проєктів.

  • Сьогодні вночі російські ударні безпілотники типу "Shahed" атакували міжнародний пункт пропуску для поромного сполучення "Орлівка", що на українсько-румунському кордоні.
Реклама
Читайте також
Реклама
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies