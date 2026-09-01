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Прем’єр-міністр України Сергій Корецький обговорив із очільником уряду Румунії Іліє Боложаном наслідки російської атаки на пункт пропуску "Орлівка – Ісакча".

Про це пише Урядовий портал.

Зазначається, політики спілкувалися телефоном.

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Сергій Корецький наголосив на необхідності посилення протиповітряної оборони України для захисту критичної інфраструктури та забезпечення безпеки населення.

Також обговорили питання логістики та розвитку прикордонної інфраструктури.

За словами Корецького, ці напрямки які мають особливе значення в умовах блокування державою-агресором Чорноморського басейну.

Прем’єр-міністри також обговорили завершення низки енергетичних проєктів.