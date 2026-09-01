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Politico: Бессент закликав міністра фінансів РФ припинити війну проти України

Глава Мінфіну США наголосив, що Росія не може розраховувати на послаблення санкцій, поки триватиме війна.

Politico: Бессент закликав міністра фінансів РФ припинити війну проти України
Скотт Бессент
Фото: EPA/UPG

Міністр фінансів США Скотт Бессент під час зустрічі з російським урядовцем Антоном Силуановим заявив, що Росія не може розраховувати на економічне послаблення з боку США, доки не припинить війну проти України.

Про це пише Politico з посиланням на джерело, знайоме з перебігом переговорів.

Під час зустрічі Силуанов намагався обговорити можливі сфери економічної співпраці. У відповідь Бессент, як стверджує джерело, "рішуче перервав" його і заявив, що нічого неможливо зробити, доки війна не завершиться.

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Представниця Мінфіну США Ерін Браун також підтвердила, що Бессент обговорював із Силуановим необхідність завершення війни. За її словами, американський міністр "передав йому, що війна має закінчитися", а США прагнуть мирного врегулювання. 

У Мінфіні США уточнили, що сторони також говорили про план Дональда Трампа щодо миру та економічного зростання.

Що відомо про зустріч Силуанова та Бессента?

Зустріч відбулася на полях переговорів G20 в американському Ешвіллі. Російський міністр фінансів уперше за останні роки взяв участь у заході такого рівня після того, як адміністрація Трампа повернула представника Москви до переговорів.

Рішення запросити Силуанова викликало невдоволення європейських союзників США. Зокрема, міністр фінансів Німеччини Ларс Клінгбайль заявив, що не фотографуватиметься разом із російським колегою. У результаті спільне фото учасників G20 зробили без Силуанова та російської делегації.

Повернення Росії до економічного формату G20 стало помітною зміною американської політики порівняно з періодом після початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну у 2022 році. За адміністрації Джо Байдена американські представники разом із європейськими союзниками публічно виступали проти участі Москви в міжнародних економічних заходах.

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