Зеленський призначив в.о. голови ДПСУ Вадима Ченчика

Генерал-майор Вадим Ченчик був заступником голови Державної прикордонної служби протягом майже шести років.

В.о. голови Державної податкової служби України став Вадим Ченчик. Відповідний указ 31 серпня підписав президент Володимир Зеленський.

Генерал-майор Ченчик був заступником голови ДПСУ з вересня 2019 року. Служба залишається без повноцінного очільника з січня, після звільнення Сергія Дейнеки.

«Відповідно до Указу заступнику Голови Державної прикордонної служби України генерал-майору Ченчику Вадиму Миколайовичу доручено тимчасово виконувати обов’язки Голови Державної прикордонної служби України», – йдеться у повідомленні на сайті Державної прикордонної служби.

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В січні цього року Сергій Дейнеко був звільнений з посади і призначений радником тодішнього міністра внутрішніх справ Ігоря Клименка. Клименко тоді казав, що Дейнеко за порадами лікарів потребує нетривалого відновлення після багаторічної служби. А також він анонсував призначення його командиром бойового підрозділу ДПСУ.

22 січня Спеціалізована антикорупційна прокуратура та Національне антикорупційне бюро заявили, що викрили топпосадовців ДПСУ на систематичному хабарництві за сприяння безперешкодному перетину держкордону. Серед підозрюваних правоохоронці назвали колишнього голову Держприкордонслужби.

У НАБУ не уточнювали прізвищ підозрюваних, проте ЗМІ повідомляли, що в Сергія Дейнека відбулися обшуки. 30 січня йому обрали запобіжний захід у вигляді застави в 10 мільйонів гривень. Цю заставу внесли.

В березні Дейнеко мобілізувався. Обов'язки голови ДПСУ виконував Сергій Вавренюк.