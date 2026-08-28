Ще один підозрюиваний у справі про злочинну організацію Столара-Микитася

НАБУ і САП повідомили нову підозру по справах «Форест Гамп» і «Феміда». Це колишній депутат Дніпропетровської обласної ради VII скликання.

За інформацією слідства, керівники злочинної організації – чинний і колишній народні депутати (Вадим Столар і Максим Микитась) залучили підозрюваного до протиправної діяльності, щоб скористатися його зв'язками і впливом у судовій сфері. Про це повідомили в пресслужбі НАБУ.

За даними слідства, підозрюваний забезпечував ухвалення суддями господарських судів рішень на користь компаній чи осіб, пов'язаних зі злочинною організацією.

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«Так, за участі підозрюваного відбулося рейдерське захоплення двох підприємств із активами на 248 млн грн», – йдеться у повідомленні.

Також, за інформацією антикорупційних органів, він сприяв легалізації коштів, одержаних злочинним шляхом, для їх подальшого внесення як застави за одного з учасників іншої злочинної організації – по справі «Мідас».

Дії підозрюваного кваліфікували за статтями: ч. 2 ст. 255 (Створення, керівництво злочинною спільнотою або злочинною організацією, а також участь у ній), ч. 4 ст. 28 (вчинення кримінального правопорушення групою осіб) , ч. 2, 3 ст. 206-2 (Протиправне заволодіння майном підприємства, установи, організації), ч. 4 ст. 28, ч. 3 ст. 209 (Легалізація (відмивання) майна, одержаного злочинним шляхом) КК України.

«Форест Гамп» і «Феміда»

Заступниця голови офісу президента Ірина Мудра, екснардеп Максим Микитась і чинний народний депутат Вадим Столар та ще десять людей є підозрюваними в участі в злочинній групі, що займалася рейдерством і забезпечила внесення 150 млн гривень, здобутих нелегальним шляхом, за підозрюваного по справі «Мідас» ексміністра Германа Галущенка.

Про викриття злочинної організації на чолі з колишнім і нинішнім народними депутатами і за участі заступниці голови ОП Ірини Мудрої в НАБУ і САП повідомили 19 серпня. За даними слідства, вони забезпечили внесення застави в 150 мільйонів гривень за Германа Галущенка, підозрюваного в участі в злочинній організації, керівником якої слідство вважає Тимура Міндіча, та в легалізації коштів. Галущенко перебував під вартою з альтернативою застави в 200 мільйонів гривень з 17 лютого. Згодом йому зменшили суму застави до 150 мільйонів гривень. Саме ці кошти, як вважають у Національному антикорбюро, злочинна організація Микитася-Столара акумулювала і провела через державний «Сенс Банк» без фінмоніторингу в червні цього року, після чого Галущенко вийшов з-під варти.

Ця ж організація Микитася-Столара і за участі Ірини Мудрої, за версією НАБУ, займалася рейдерським захопленням підприємств і незаконною перереєстрацією їхньої нерухомості. Цю справу назвали «Феміда». Слідство з'ясувало, що учасники організації використовували послуги хакерів для незаконних втручань у реєстри та перереєстрацій, підкуповували суддів та тиснули на Мін'юст.

САП повідомила, що підозри оголошені за статтями: 255 (Створення, керівництво злочинною спільнотою або злочинною організацією, а також участь у ній), 191 (Привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем), 206-2 (Протиправне заволодіння майном підприємства, установи, організації), 209 (Легалізація (відмивання) майна, одержаного злочинним шляхом), 358 (Підроблення документів, печаток, штампів та бланків, збут чи використання підроблених документів, печаток, штампів), 361 (Несанкціоноване втручання в роботу інформаційних (автоматизованих), електронних комунікаційних, інформаційно-комунікаційних систем, електронних комунікаційних мереж) КК України.

Список підозрюваних: