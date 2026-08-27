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Двох військових викрили на вимаганні відкату в понад 4 млн гривень за прийняття РЕБ військовою частиною

НАБУ і САП закликали виробників військового обладнання повідомляти про випадки вимагання неправомірної вигоди. 

Двох військових викрили на вимаганні відкату в понад 4 млн гривень за прийняття РЕБ військовою частиною
Двох військових викрили на вимаганні відкату від виробника
Фото: НАБУ Facebook

Національне антикорупційне бюро України і Спеціалізована антикорупційна прокуратура оголосили підозру двом військовослужбовцям за вимагання й одержання неправомірної вигоди від представників підприємства-виробника РЕБ. За даними слідства, кошти вони отримали за безперешкодне прийняття військовою частиною засобів радіоелектронної боротьби.

В жовтні минулого року громадська організація уклала договір з приватним підприємством на закупівлю пристроїв РЕБ вартістю понад 22, 4 млн гривень. НАБУ і САП повідомили, що один з офіцерів, відповідальний за прийняття обладнання військовою частиною, попросив у представників виробника відкат у 10 % – 2,24 млн гривень.

«Згодом збільшив суму неправомірної вигоди до 20% від вартості договору – 4,48 млн грн», – йдеться у повідомленні. 

Інший військовий, який діяв як поплічник, одержав першу частину відкату в $20 000. Після цього зловмисники почали вимагати другу частину неправомірної вигоди – 80 000 доларів. 

Їх затримано в порядку ст. 208 КПК України. Військовим повідомили про підозру за ч. 4 ст. 368 (Прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою) та ч. 5 ст. 27 (співучасть) КК України відповідно.

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