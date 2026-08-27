У Херсонській області Росія поранила 18 людей

Додати LB.ua як бажане джерело в Google

Рятувальники на місці обстрілу у Херсоні, ілюстративне фото

Упродовж минулої доби від російських обстрілів постраждали 34 населені пункти Херсонщини. Поранені 18 людей, і серед них є одна дитина.

Про це написав начальник ОВА Олександр Прокудін.

Минулої доби під ворожим авіаційним, дроновим терором та артилерійськими обстрілами перебували Степне, Станіслав, Новорайськ, Чарівне, Білозерка, Олександрівка, Дар'ївка, Урожайне, Нововоронцовка, Широка Балка, Осокорівка, Чайчине, Лиманець, Інгулівка, Вітрове, Микільське, Понятівка, Зарічне, Інгулець, Ясна Поляна, Ульянівка, Токарівка, Федорівка, Іванівка, Антонівка, Велетенське, Садове, Кізомис, Софіївка, Берислав, Томина Балка, Ромашкове, Розлив та місто Херсон.

Російські військові били по критичній та соціальній інфраструктурі; житлових кварталах населених пунктів області, зокрема пошкодили 3 багатоповерхівки та 5 приватних будинків. Також окупанти понівечили адмінбудівлі, стільникову вежу, господарську споруду, сільгосптехніку та приватні автомобілі.

«Нагадую, якщо ви бажаєте виїхати до більш безпечних місць, звертайтеся до обласного контакт-центру: 0800 101 102 та 0800 330 951», – написав Прокудін.