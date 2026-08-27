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У Херсонській області Росія поранила 18 людей

Від російських обстрілів страждали 34 населені пункти. 

У Херсонській області Росія поранила 18 людей
Рятувальники на місці обстрілу у Херсоні, ілюстративне фото
Фото: ДСНС

Упродовж минулої доби від російських обстрілів постраждали 34 населені пункти Херсонщини. Поранені 18 людей, і серед них є одна дитина. 

Про це написав начальник ОВА Олександр Прокудін.

Минулої доби під ворожим авіаційним, дроновим терором та артилерійськими обстрілами перебували Степне, Станіслав, Новорайськ, Чарівне, Білозерка, Олександрівка, Дар'ївка, Урожайне, Нововоронцовка, Широка Балка, Осокорівка, Чайчине, Лиманець, Інгулівка, Вітрове, Микільське, Понятівка, Зарічне, Інгулець, Ясна Поляна, Ульянівка, Токарівка, Федорівка, Іванівка, Антонівка, Велетенське, Садове, Кізомис, Софіївка, Берислав, Томина Балка, Ромашкове, Розлив та місто Херсон.

Російські військові били по критичній та соціальній інфраструктурі; житлових кварталах населених пунктів області, зокрема пошкодили 3 багатоповерхівки та 5 приватних будинків. Також окупанти понівечили адмінбудівлі, стільникову вежу, господарську споруду, сільгосптехніку та приватні автомобілі.

«Нагадую, якщо ви бажаєте виїхати до більш безпечних місць, звертайтеся до обласного контакт-центру: 0800 101 102 та 0800 330 951», – написав Прокудін. 

  • Нещодавно у Херсонській області від отриманих тяжких поранень помер 40-річний поліцейський Вадим Домаєв. Перед цим росіяни ударним дроном мобільно-вогневу групу батальйону поліції особливого призначення “Стрілецький”. Тоді загинув поліцейський Анатолій Загродський, а його колегу госпіталізували у тяжкому стані. 
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