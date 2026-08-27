Вчора армія РФ втратила 1400 солдатів

Упродовж минулої доби російська армія втратила 1400 солдатів, 4 танки, 7 бойових броньованих машин, 53 артилерійські системи, 3 РСЗВ, 2 засоби ППО та 17 НРК.
Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 27.08.26 склали:
- особового складу – близько 1 482 150 (+1 400) осіб
- танків – 12 304 (+4) од.
- бойових броньованих машин – 25 237 (+7) од.
- артилерійських систем – 48 694 (+53) од.
- РСЗВ – 2 065 (+3) од.
- засоби ППО – 1 590 (+2) од.
- літаків – 440 (+0) од.
- гелікоптерів – 354 (+0) од.
- наземних робототехнічних комплексів – 2 404 (+17) од.
- БПЛА оперативно–тактичного рівня – 483 367 (+1 762) од.
- крилаті ракети – 5 052 (+0) од.
- кораблі / катери – 35 (+0) од.
- підводні човни – 2 (+0) од.
- автомобільна техніка та автоцистерни – 140 248 (+494) од.
- спеціальна техніка – 4 602 (+10) од.
Дані уточнюються.