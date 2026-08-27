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Вчора армія РФ втратила 1400 солдатів

Від початку повномасштабного вторгнення втрати російських військ склали близько 1 482 150 осіб. 

Вчора армія РФ втратила 1400 солдатів
ілюстрастивне фото
Фото: Генштаб ЗСУ

Упродовж минулої доби російська армія втратила 1400 солдатів, 4 танки, 7 бойових броньованих машин, 53 артилерійські системи, 3 РСЗВ, 2 засоби ППО та 17 НРК. 

Про це інформує Генштаб. 

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 27.08.26 склали:

  • особового складу – близько 1 482 150 (+1 400) осіб 
  • танків – 12 304 (+4) од.
  • бойових броньованих машин – 25 237 (+7) од.
  • артилерійських систем – 48 694 (+53) од.
  • РСЗВ – 2 065 (+3) од.
  • засоби ППО – 1 590 (+2) од.
  • літаків – 440 (+0) од.
  • гелікоптерів – 354 (+0) од.
  • наземних робототехнічних комплексів – 2 404 (+17) од.
  • БПЛА оперативно–тактичного рівня – 483 367 (+1 762) од.
  • крилаті ракети – 5 052 (+0) од.
  • кораблі / катери – 35 (+0) од.
  • підводні човни – 2 (+0) од.
  • автомобільна техніка та автоцистерни – 140 248 (+494) од.
  • спеціальна техніка – 4 602 (+10) од.

Фото: Генштаб

Дані уточнюються.

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