Програма уряду без гривень: як з тексту зникли мінімальна пенсія і зарплата вчителя

Розповідаємо, що змінилось у фінальній редакції і коли Рада планує розглянути програму, у разі ухвалення якої уряд за статтею 87 Конституції отримає річний імунітет від відставки.

Фіналізований документ Кабмін зареєстрував у Верховній Раді ввечері 17 серпня 2026 року. Його стиснули до 76 сторінок. Частину формулювань скоротили, частину перегрупували, а деякі прибрали.

Урядовці просили нардепів не оприлюднювати текст. Мовляв, це лише чернетка, яка буде доопрацьована разом із парламентарями.

Коли Кабмін представив на Раді коаліції проєкт програми на 2026–2027 роки, LB.ua проаналізував його 86 сторінок і понад 400 завдань.

Фото: Кабмін Засідання уряду

Загальна рамка, нові дедлайни і що зникло з тексту

Архітектура проєкту програми не змінилася.

Чотири програмні напрями — зміцнення стійкості і наближення справедливого миру, відновлення й розвиток людського капіталу, побудова спроможної європейської держави, прискорення відновлення та економічного розвитку. Під ними 12 стратегічних цілей, далі — програмна ціль кожного відомства, операційні цілі, завдання з дедлайнами і критерії виконання. Склад розділів той самий: 18 міністерств, віцепрем'єр з питань європейської та євроатлантичної інтеграції й окремий наскрізний блок реформи державного управління.

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Найпомітніша зміна — не у змісті завдань, а у строках. У проєкті, представленому Раді коаліції, десятки завдань мали дедлайн із точністю до місяця. У зареєстрованій версії жодного такого дедлайну не залишилося: усі перетворилися на «2026 рік», «2027 рік» або «2026–2027 роки».

Крім розмивання строків, кілька конкретних показників і завдань зникли без жодного заміщення.

6000 гривень мінімальної пенсії. У проєкті це була ключова цифра соціального блоку: «збільшення мінімальної пенсії після досягнення пенсійного віку до 6000 гривень у 2027 році».

Фото: скрин програми Було у проєкті програми, де вказувалося чітко про мінімальну пенсію у 6000 грн.

Фото: скрин програми Тепер мова про пенсії, без згадки про мінімальну пенсію 6000 грн.

У зареєстрованому тексті цієї суми немає ні в завданнях Мінсоцполітики, ні в критеріях досягнення програмної цілі. Критерій говорить лише про «перехід від чинної фрагментованої пенсійної системи до нової моделі, що включає базовий захист за віком, страхову пенсію відповідно до зроблених внесків, професійні пенсійні механізми і добровільні накопичення з автозаписом» — без жодного розміру виплати. Усі похідні механізми — гарантована виплата за віком, професійні пенсії замість спеціальних, автозапис, — датовані 2027 роком.

20 тисяч гривень зарплати педагога. У проєкті підвищення зарплати педагогічним працівникам на 20% було прив'язане до орієнтовної суми — близько 20 тисяч гривень».

Фото: скрин програми Це теж проєкт Програми, де була згадка про 20.000 грн для освітян

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Фото: скрин програми Це зарплатня освітянам, але без згадки про 20.000 тисяч

Фото: скрин програми Це теж фінальна редакція, де не згадується 20.000 для освітян

У фінальному тексті лишився тільки відсоток. Причому в зареєстрованій редакції критерій має таку конструкцію: «підвищено заробітну плату педагогічним, науково-педагогічним працівникам 20 відсотків та до 50 відсотків науковим працівникам за результатами атестації» — без прийменника «на». Пропущене слово стоїть саме там, де в проєкті була гривнева сума.

Стратегія боротьби з організованою злочинністю. У проєкті це було окреме завдання МВС із конкретним дедлайном — жовтень 2026 року. У зареєстрованому тексті такого завдання немає в жодній формі. Лишилося тільки загальне формулювання: «здійснити заходи протидії злочинності на пріоритетних напрямах, зокрема організованій злочинності, кібершахрайству, незаконному обігу зброї та наркотиків» — без дедлайну і без згадки про стратегію як документ.

Дата підготовки Договору про вступ до ЄС. У проєкті йшлося, що підготовку проєкту Договору про вступ і створення робочої групи в межах Ради ЄС уряд планує започаткувати у грудні 2027 року. По суті це була перша офіційна дата, за якою можна оцінювати реалістичність заяв про вступ у 2028–2030 роках.

Фото: Анна Стешенко

У зареєстрованому тексті лишився тільки «2027 рік» — орієнтир, за яким можна було рахувати місяці до старту процесу, зник.

Що додали

Очевидно, у відповідь на публічну критику щодо відсутності антикорупційного блоку в проєкті, у фінальній редакції програми з'явився новий абзац: «Уряд максимально відкритий до конструктивної взаємодії з усіма гілками державної влади для забезпечення реалізації реформи державного управління, яка є пріоритетною для Уряду в цілому, а також впровадження реформ, які стосуються боротьби з корупцією (включно з імплементацією нової Антикорупційної стратегії після прийняття відповідного Закону України), забезпечення верховенства права та виконання зобов'язань перед міжнародними партнерами щодо реформ у цих сферах».

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До стратегічної цілі C1 додали формулювання «максимально сприяти антикорупційним реформам і посиленню верховенства права» — воно тепер повторюється в програмних цілях Мінфіну, Міненерго, МЗС, Мін'юсту та віцепрем'єра з євроінтеграції. Але жодного вимірюваного показника під цим формулюванням немає в жодному з блоків. Фактично уряд визнав, що антикорупційна реформа лежить поза його мандатом, і переклав відповідальність на взаємодію з іншими гілками влади, не додавши жодного власного зобов'язання.

Друга змістовна вставка — у критерії Міноборони, де до умов витрачання 60 мільярдів євро кредитних коштів ЄС додали застереження: фінансування виробництва українських зразків озброєння та військової техніки — «не нижче рівня 2025 року».

Фото: скрин відео Виробництво дронів

Що лишилось незмінним

Жодна з великих цифр між проєктом і зареєстрованою версією не зникла і не зменшилась: 49 і 52 мільярдів доларів зовнішньої підтримки, 60 мільярдів євро кредитних коштів ЄС на озброєння, 8 ГВт відремонтованої генерації, 800 МВт нової розподіленої генерації, 100% укомплектованості Сил оборони, понад 50 мільярдів доларів проєктів відновлення.

Не змінилися й інші показники: 5 спортивних об'єктів на відбудову, понад 5000 ветеранів із житлом, 4000 із професійною адаптацією, 500 закладів освіти з безпечними умовами навчання, зниження смертності в ДТП на 5%, близько 50% стандартизованих ветеранських послуг навіть до кінця 2027-го.

Інші прогалини, на які LB.ua звертав увагу в проєкті, залишилися.

В антикорупційній сфері немає НАБУ, САП і НАЗК — цих інституцій у тексті не згадали. ВАКС фігурує лише як інструмент стягнення санкційних активів у розділі Мін'юсту. Показників розслідувань, вироків чи повернених до бюджету коштів немає.

Немає жодного завдання щодо виборчого законодавства: ні Державного реєстру виборців, ні ЦВК, ні доступу до голосування переселенців і громадян за кордоном.

Немає системних змін у порядку мобілізації: слово вжите лише в межах одного завдання Міноборони — як «мобілізаційна потреба» і «заходи мобілізації». Грошове забезпечення військових у документі є — завдання 2.3 з дедлайном 2027 рік, — але без жодної суми чи відсотка, лише формулювання «вдосконалити чинну систему».

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Немає загальної вартості реалізації Програми і немає макропрогнозів: ні ВВП, ні інфляції, ні курсу. Єдина згадка ВВП у документі — частка валового нагромадження основного капіталу понад 24% у 2027 році.

Судова реформа в Мін'юсті зведена до двох процедурних завдань — механізму виконання й моніторингу проміжних показників за розділами 23 «Судова влада та основоположні права» і 24 «Юстиція, свобода та безпека» та координації Дорожніх карт. Кроків щодо Вищої ради правосуддя, Вищої кваліфікаційної комісії суддів чи добору суддів немає.

Не стали конкретнішими й інші формулювання. Повітряний простір — «створити умови для відкриття». Членство в Об'єднаних експедиційних силах — кінцева мета без дедлайну в межах Програми. Зростання споживання українського контенту на 10% — без методики. Механізм фінансування підвищення зарплат медиків — не розкритий.

Головне: найгостріші соціальні цифри — мінімальну пенсію і зарплату вчителів — прибрали з тексту, тоді як абстрактні антикорупційні формулювання без жодного показника додали.

Фото: EPA/UPG

«Це космічна програма. Можна не вдаватися в деталі… Враховуючи, що за липень надійшло в бюджет 165,8 мільярдів гривень, що на 102,4 мільярди гривень, або 38,2%, менше за план. І враховуючи заблоковані порти та відсутність електрики — у цього уряду зовсім інший рівень проблем взагалі», — сказала LB.ua нардепка Юлія Клименко («Голос»).

Натомість нардепи зі «Слуги народу» зазначили, що «наразі у фракції Програму не обговорювали, хоча уряд просив голосувати найближчим часом».

Інший співрозмовник додав, що «проєкт насправді величезний та потребує вивчення. А потім перед винесенням на голосування до зали ще й розгляду у кожному парламентському комітеті».