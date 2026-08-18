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Прем'єр Латвії вимагає заборонити видачу росіянам віз Євросоюзу

Очільника уряду обурює можливість для військових агресора подорожувати Європою.

Прем'єр Латвії вимагає заборонити видачу росіянам віз Євросоюзу
Андріс Кулбергс
Фото: facebook.com/andris.kulbergs

Прем'єр-міністр Латвії Андріс Кулбергс висловив розчарування та обурення тим, що країни Євросоюзу продовжують видавати росіянам візи.

Як пише Politico, посадовець звинуватив єврочиновників у тому, що вони "здуріли", бо надають можливість приїздити до Європи навіть учасникам бойових дій на боці країни-агресора.

Кулбергс також вимагає повернутися до розгляду питання про передачу Україні 210 мільярдів заморожених російських активів, відкидаючи побоювання щодо юридичних наслідків такого кроку.

Водночас Латвія хоче отримати від Брюсселя 7 мільярдів євро допомоги, яка має бути спрямована на подолання безпекових та економічних наслідків протистояння російській загрозі у Балтійському регіоні. 

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