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Сергій Корецький провів телефонну розмову зі своїм нідерландським колегою Робом Єттеном та обговорив практичні кроки з посилення протиповітряної оборони України.

Про це повідомив прем'єр-міністр України Сергій Корецький.

Міністри також зосередились на протидії російським атакам на цивільну інфраструктуру, порти й логістику.

"Подякував Нідерландам за допомогу енергетичному сектору, підтримку євроінтеграції та санкційної політики, а також за готовність прийняти Спецтрибунал щодо злочину агресії проти України. Відповідальність за цю війну має бути невідворотною", зазначив Корецький.

Міністри домовились про зустріч найближчим часом.