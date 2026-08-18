Сергій Корецький провів телефонну розмову зі своїм нідерландським колегою Робом Єттеном та обговорив практичні кроки з посилення протиповітряної оборони України.
Про це повідомив прем'єр-міністр України Сергій Корецький.
Міністри також зосередились на протидії російським атакам на цивільну інфраструктуру, порти й логістику.
"Подякував Нідерландам за допомогу енергетичному сектору, підтримку євроінтеграції та санкційної політики, а також за готовність прийняти Спецтрибунал щодо злочину агресії проти України. Відповідальність за цю війну має бути невідворотною", зазначив Корецький.
Міністри домовились про зустріч найближчим часом.
- На початку липня Зеленський і Єттен підписали під час саміту НАТО в Анкарі двосторонню угоду про співпрацю у сфері безпілотників. Документ закладає основу для широкого співробітництва між країнами. Угода передбачає спільне виробництво дронів і розширення оборонної взаємодії.