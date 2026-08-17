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Волонтери передали нову партію FPV-дронів батальйону «Свобода» Пресреліз

З кожним днем потреба в дронах тільки зростає.

Волонтери передали нову партію FPV-дронів батальйону «Свобода»

«Українська команда» передала батальйону «Свобода» Національної гвардії України чергову партію FPV -дронів. Про це повідомляється на фейсбук-сторінці волонтерського штабу.

«Сьогодні FPV-дрони – головна зброя на фронті. І з кожним днем потреба в них тільки зростає. «Українська команда» передала чергову партію FPV-дронів легендарному батальйону «Свобода» Національної гвардії України», - повідомили волонтери.

Батальйон з першого дня повномасштабного вторгнення боронив та звільняв Київщину, Бахмут, Сіверськодонецьк. І сьогодні б’є ворога на найгарячішому Донецькому напрямку. 

Як повідомлялося раніше, з 2022 року волонтери «Української команди» передали на фронт вже понад 600 генераторів, зарядних та електростанцій. А загалом – майже 1900 тонн допомоги на понад пів мільярда гривень.

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