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Зеленський приїхав в Івано-Франківську область і вшанував пам’ять загиблих захисників України

Президент наголосив на важливості збільшення кількості осередків пам’яті полеглих воїнів.

Зеленський приїхав в Івано-Франківську область і вшанував пам’ять загиблих захисників України
Володимир Зеленський
Фото: Скриншот з відео

Президент Володимир Зеленський розпочав поїздку до Івано-Франківської області з вшанування пам’яті полеглих захисників і захисниць України.

Про це глава держави повідомив у соцмережах.

Зеленський висловив вдячність усім, хто захищав Україну та віддав життя у війні. Він також подякував тим, хто створює осередки пам’яті для полеглих військових. У таких місцях українці можуть вшанувати захисників і просто сказати їм: "Дякую".

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"Дуже важливо, щоб кількість цих просторів збільшувалася. Кожен, хто віддав своє життя, щоб інші могли жити в мирі, заслуговує на це", – додав президент.

Також Володимир Зеленський під час візиту до Івано-Франківська зустрівся з учасниками спортивних змагань "Воля до життя". Участь у них беруть військові, ветерани та люди з інвалідністю. Через спорт вони відновлюються після травм і повертаються до активного життя. Загалом учасники змагаються у восьми видах спорту.

Зеленський поспілкувався зі спортсменами та підписав бойові прапори їхніх бригад.

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