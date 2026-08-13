Фото: Олександр Ратушняк

У Києві на Майдані Незалежності сьогодні попрощалися із Сергієм Оксютою. Друг "Карта" був розвідником Третього армійського корпусу. Військовий загинув 8 серпня під час виконання бойового завдання.

Провести полеглого воїна в останню дорогу прийшли рідні, друзі, побратими та українці, вдячні герою за захист, інформує LB.ua.

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Сергій Оксюта долучився до захисту України з перших днів повномасштабного вторгнення. Спочатку він служив зв’язківцем у 1-й штурмовій роті 1-го штурмового батальйону та разом із підрозділом виконував бойові завдання на найгарячіших напрямках.

У січні 2024 року, після досягнення 18-річного віку, Сергій офіційно підписав контракт із Силами оборони, пройшов базову загальновійськову підготовку та повернувся до своєї 1-ї штурмової роти вже як штурмовик.

Фото: Олександр Ратушняк

Фото: Олександр Ратушняк

За час служби він пройшов бойовий шлях від оборони Київщини до боїв на Харківщині. Також брав участь у спеціальній штурмовій операції "Дельфін".

Воїн дотримувався принципу: "Той, хто пожертвував свободою заради безпеки – не заслуговує ні на свободу, ні на безпеку".

Побратими згадують "Карту" як людину, яка завжди була готова допомогти, навчатися та братися за складну роботу.

"Він був справжнім Другом. Він доповнював нашу компанію своєю посмішкою, жартами, підтримкою та тією особливою енергією, яку неможливо замінити. Його присутність відчувалася завжди. І тепер так само відчувається його відсутність", – розповіли військові.

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За словами побратимів, Сергій навіть після того, як мав ротуватися, вирішив залишитися з підрозділом і продовжити виконувати завдання.

Фото: Олександр Ратушняк

Фото: Олександр Ратушняк

Фото: Олександр Ратушняк

Фото: Олександр Ратушняк

Фото: Олександр Ратушняк

Фото: Олександр Ратушняк

Фото: Олександр Ратушняк

Фото: Олександр Ратушняк

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Фото: Олександр Ратушняк

Фото: Олександр Ратушняк

Фото: Олександр Ратушняк

Фото: Олександр Ратушняк

Фото: Олександр Ратушняк

Фото: Олександр Ратушняк

Фото: Олександр Ратушняк

Фото: Олександр Ратушняк

Фото: Олександр Ратушняк

Фото: Олександр Ратушняк

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Фото: Олександр Ратушняк

Фото: Олександр Ратушняк

Фото: Олександр Ратушняк

Фото: Олександр Ратушняк

Фото: Олександр Ратушняк

Фото: Олександр Ратушняк

Фото: Олександр Ратушняк

Фото: Олександр Ратушняк

Фото: Олександр Ратушняк

Фото: Олександр Ратушняк

Фото: Олександр Ратушняк

Фото: Олександр Ратушняк

Фото: Олександр Ратушняк