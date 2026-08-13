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СБУ викрила агентурну мережу ГРУ, яка збирала дані про F-16 та Mirage 2000

Кількість завербованих ворогом сягла 14 осіб.

СБУ викрила агентурну мережу ГРУ, яка збирала дані про F-16 та Mirage 2000
Агенти стежили за авіацією України
Фото: СБУ

Служба безпеки України викрила агентурну мережу російського ГРУ, до якої входили 14 людей. Вони збирали розвіддані про українські авіабази, літаки F-16 та Mirage 2000. Також агенти передавали ворогу інформацію про зльоти й посадки авіації.

Про це повідомила пресслужба СБУ.

Мережу організував львів’янин, який адміністрував Telegram-канал про авіацію. Російські спецслужби залучили його після того, як він публікував фотографії українських військових літаків у прокремлівських чатах. Надалі чоловік завербував 13 підписників із професійною фототехнікою, які жили поблизу авіаційної інфраструктури Сил оборони.

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Вони фотографували аеродроми, літаки, екіпажі та технічний персонал, а також фіксували час зльотів і посадок. Фотографії завантажували в онлайн-сховище, доступ до якого мав російський куратор. Крім того, один із фігурантів передавав росіянам графіки польотів бойових гелікоптерів, які отримував від командира авіаційної ескадрильї ЗСУ.

Під час обшуків правоохоронці вилучили телефони та цифрову фототехніку з доказами роботи на РФ. СБУ також заблокувала чотири Telegram-канали та 10 тематичних груп.

Затриманому агенту, його спільнику та військовослужбовцю повідомили про підозру у злочинах проти основ національної безпеки. Розслідування триває, правоохоронці встановлюють інших учасників мережі.

Фото: СБУ

Фото: СБУ

Фото: СБУ

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