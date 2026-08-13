Загинув керівник пошукового загону "Плацдарм" Олексій Юков
Загинув керівник пошукового загону "Плацдарм" Олексій Юков
Київ перебував під атакою балістики і реактивних БпЛА. Є жертва і поранені (оновлено)
Київ перебував під атакою балістики і реактивних БпЛА. Є жертва і поранені (оновлено)
В Охматдиті «коридором пошани» провели пацієнта, який став посмертним донором
В Охматдиті «коридором пошани» провели пацієнта, який став посмертним донором
Лубінець заявив про інформаційні атаки після перевірки ТЦК на Закарпатті
Лубінець заявив про інформаційні атаки після перевірки ТЦК на Закарпатті
У "Скелі" підтвердили переведення частини штурмовиків до інших підрозділів
У "Скелі" підтвердили переведення частини штурмовиків до інших підрозділів
Трамп готував США до наймасштабнішої атаки з часів Другої світової війни
Трамп готував США до наймасштабнішої атаки з часів Другої світової війни
Суд дозволив Єрмаку їздити по областях після "одномоментного надходження низки листів" від командирів
Суд дозволив Єрмаку їздити по областях після "одномоментного надходження низки листів" від командирів
Мер Тбілісі Каладзе заявив про обман України і Грузії з боку НАТО
Мер Тбілісі Каладзе заявив про обман України і Грузії з боку НАТО
Угруповання військ «Південь» прокоментувало заяву бійців 121-ї бригади про брак їжі і води на позиції Запорізького напрямку
Угруповання військ «Південь» прокоментувало заяву бійців 121-ї бригади про брак їжі і води на позиції Запорізького напрямку
ГоловнаСуспільствоВійна

У Запорізькій області за минулу добу загинула людина і троє отримали поранення

Поліція задокументувала 51 повідомлення від мешкнців про руйнування та пошкодження майна.

У Запорізькій області за минулу добу загинула людина і троє отримали поранення
Окупанти завдали 962 удари по регіону

У Запорізькій області за минулу добу через ворожі атаки загинула людина, троє отримали поранення.

Про це повідомили у Національній поліції.

Окупанти завдали 962 удари по Запорізькій області: били 19 разів з авіації, скерували 698 БпЛА різних модифікацій та 245 разів обстріляли з артилерії.

Реклама

Під вогнем окупантів перебували: Запоріжжя, Таврійське, Самійлівка, Юліївка, Горлицьке, Вільне, Новоіванівка, Вікторівка, Червоний Яр, Омельник, Червона Криниця, Єгорівка, Микільське, Василівське, Новопавлівка, Зелена Долина, Кушугум, Комишуваха, Тернувате, Розумівка, Новояковлівка, Веселянка, Річне, Українка, Степногірськ, Приморське, Степове, Павлівка, Лук’янівське, Малі Щербаки, Оріхів, Новоданилівка, Новоандріївка, Білогір’я, Чарівне, Мала Токмачка, Гуляйпільське, Гірке, Староукраїнка, Святопетрівка, Цвіткове, Преображенка, Косівцеве, Воздвижівка, Рівне, Придорожнє, Добропілля, Прилуки, Новоселівка, Нове Запоріжжя, Верхня Терса, Залізничне.

  • У Горлицькому внаслідок авіаційного удару було пошкоджено приватний будинок. Загинув 76-річний чоловік, його дружина отримала поранення.
  • В Українці російський FPV-дрон атакував автобус. Поранення дістав 54-річний водій.
  • По Новоіванівці окупанти вдарили КАБами. В результаті удару постраждав 65-річний чоловік. Його госпіталізували.

Унаслідок атак пошкоджені приватні й багатоквартирні будинки, господарські споруди, прибудинкові території, транспортні засоби і об’єкти інфраструктури. Поліція задокументувала 51 повідомлення від громадян про руйнування та пошкодження майна.

Додамо, учора поліцейські евакуювали жінку із Комишувахи та ще двох жінок із Григорівського.

Читайте такожЧерез російські удари без електрики лишилися населені пункти у Запорізькій області

Реклама
Читайте також
Реклама
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies