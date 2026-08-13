Поліція задокументувала 51 повідомлення від мешкнців про руйнування та пошкодження майна.

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У Запорізькій області за минулу добу через ворожі атаки загинула людина, троє отримали поранення.

Про це повідомили у Національній поліції.

Окупанти завдали 962 удари по Запорізькій області: били 19 разів з авіації, скерували 698 БпЛА різних модифікацій та 245 разів обстріляли з артилерії.

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Під вогнем окупантів перебували: Запоріжжя, Таврійське, Самійлівка, Юліївка, Горлицьке, Вільне, Новоіванівка, Вікторівка, Червоний Яр, Омельник, Червона Криниця, Єгорівка, Микільське, Василівське, Новопавлівка, Зелена Долина, Кушугум, Комишуваха, Тернувате, Розумівка, Новояковлівка, Веселянка, Річне, Українка, Степногірськ, Приморське, Степове, Павлівка, Лук’янівське, Малі Щербаки, Оріхів, Новоданилівка, Новоандріївка, Білогір’я, Чарівне, Мала Токмачка, Гуляйпільське, Гірке, Староукраїнка, Святопетрівка, Цвіткове, Преображенка, Косівцеве, Воздвижівка, Рівне, Придорожнє, Добропілля, Прилуки, Новоселівка, Нове Запоріжжя, Верхня Терса, Залізничне.

У Горлицькому внаслідок авіаційного удару було пошкоджено приватний будинок. Загинув 76-річний чоловік, його дружина отримала поранення.

В Українці російський FPV-дрон атакував автобус. Поранення дістав 54-річний водій.

По Новоіванівці окупанти вдарили КАБами. В результаті удару постраждав 65-річний чоловік. Його госпіталізували.

Унаслідок атак пошкоджені приватні й багатоквартирні будинки, господарські споруди, прибудинкові території, транспортні засоби і об’єкти інфраструктури. Поліція задокументувала 51 повідомлення від громадян про руйнування та пошкодження майна.

Додамо, учора поліцейські евакуювали жінку із Комишувахи та ще двох жінок із Григорівського.