У Краматорську парамедики врятували двох поранених після російського обстрілу

У Краматорську Донецької області внаслідок російського обстрілу поранення отримали двоє чоловіків. Один із постраждалих перебував у важкому стані.
Про це повідомляє Національна поліція України.
Парамедики поліції надали пораненим першу медичну допомогу та доправили їх до лікарні.
Рятувати постраждалих поліцейським довелося під звуки нових вибухів – у цей час російські військові продовжували завдавати ударів по місту.
- У Краматорську на Донеччині під час ліквідації пожежі, спричиненої російським обстрілом, ворог повторно атакував FPV-дроном рятувальників.