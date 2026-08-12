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У Краматорську парамедики врятували двох поранених після російського обстрілу

Один із постраждалих перебував у важкому стані.

У Краматорську парамедики врятували двох поранених після російського обстрілу
Фото: скріншот з відео Нацполіції

У Краматорську Донецької області внаслідок російського обстрілу поранення отримали двоє чоловіків. Один із постраждалих перебував у важкому стані.

Про це повідомляє Національна поліція України.

Парамедики поліції надали пораненим першу медичну допомогу та доправили їх до лікарні.

Рятувати постраждалих поліцейським довелося під звуки нових вибухів – у цей час російські військові продовжували завдавати ударів по місту.

  • У Краматорську на Донеччині під час ліквідації пожежі, спричиненої російським обстрілом, ворог повторно атакував FPV-дроном рятувальників.
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