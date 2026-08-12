У Краматорську парамедики врятували двох поранених після російського обстрілу

Один із постраждалих перебував у важкому стані.

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У Краматорську Донецької області внаслідок російського обстрілу поранення отримали двоє чоловіків. Один із постраждалих перебував у важкому стані.

Про це повідомляє Національна поліція України.

Парамедики поліції надали пораненим першу медичну допомогу та доправили їх до лікарні.

Рятувати постраждалих поліцейським довелося під звуки нових вибухів – у цей час російські військові продовжували завдавати ударів по місту.