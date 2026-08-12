​У Краматорську дрон повторно атакував рятувальників під час гасіння пожежі

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Удар по рятувальниках у Краматорську

У Краматорську на Донеччині вночі під час ліквідації пожежі, спричиненої російським обстрілом, рятувальників повторно атакували FPV-дроном.

Про це повідомила ДСНС України.

Внаслідок удару пошкоджена пожежна автоцистерна. Особовий склад вчасно встиг відійти на безпечну відстань, тому рятувальники не постраждали.

У ДСНС наголосили, що атака сталася безпосередньо під час роботи на місці пожежі.

Вночі російська армія також атакувала рятувальний підрозділ у Херсоні. На місці удару спалахнув вогонь. Знищено техніку. В цей час працівники ДСНС перебували в укритті, отож потерпілих немає.

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