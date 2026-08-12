​У Краматорську дрон повторно атакував рятувальників під час гасіння пожежі

У Краматорську на Донеччині вночі під час ліквідації пожежі, спричиненої російським обстрілом, рятувальників повторно атакували FPV-дроном.
Про це повідомила ДСНС України.
Внаслідок удару пошкоджена пожежна автоцистерна. Особовий склад вчасно встиг відійти на безпечну відстань, тому рятувальники не постраждали.
У ДСНС наголосили, що атака сталася безпосередньо під час роботи на місці пожежі.
Вночі російська армія також атакувала рятувальний підрозділ у Херсоні. На місці удару спалахнув вогонь. Знищено техніку. В цей час працівники ДСНС перебували в укритті, отож потерпілих немає.
Останні обстріли Краматорська
- 6 серпня ворожі війська "накрили" Краматорськ із артилерії, загинув чоловік. Під атаку ворога потрапив приватний сектор міста.
- За кілька днів до цього росіяни влаштували місто терор: скинули на житловий район з багатоповерхівками 2 авіабомби. Кількість поранених сягла 24.