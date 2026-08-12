Поліція отримала заяву щодо незаконності проведення у Почаївській лаврі хресної ходи
Поліція отримала заяву щодо незаконності проведення у Почаївській лаврі хресної ходи
Трамп готував США до наймасштабнішої атаки з часів Другої світової війни
Трамп готував США до наймасштабнішої атаки з часів Другої світової війни
Лубінець заявив про інформаційні атаки після перевірки ТЦК на Закарпатті
Лубінець заявив про інформаційні атаки після перевірки ТЦК на Закарпатті
Суд дозволив Єрмаку їздити по областях після "одномоментного надходження низки листів" від командирів
Суд дозволив Єрмаку їздити по областях після "одномоментного надходження низки листів" від командирів
Загинув керівник пошукового загону "Плацдарм" Олексій Юков
Загинув керівник пошукового загону "Плацдарм" Олексій Юков
Київ перебував під атакою балістики і реактивних БпЛА. Є жертва і поранені (оновлено)
Київ перебував під атакою балістики і реактивних БпЛА. Є жертва і поранені (оновлено)
В Охматдиті «коридором пошани» провели пацієнта, який став посмертним донором
В Охматдиті «коридором пошани» провели пацієнта, який став посмертним донором
Мер Тбілісі Каладзе заявив про обман України і Грузії з боку НАТО
Мер Тбілісі Каладзе заявив про обман України і Грузії з боку НАТО
У "Скелі" підтвердили переведення частини штурмовиків до інших підрозділів
У "Скелі" підтвердили переведення частини штурмовиків до інших підрозділів
ГоловнаСуспільствоВійна

​У Краматорську дрон повторно атакував рятувальників під час гасіння пожежі

Внаслідок удару пошкоджена техніка, особовий склад не постраждав.

​У Краматорську дрон повторно атакував рятувальників під час гасіння пожежі
Удар по рятувальниках у Краматорську
Фото: ДСНС України

У Краматорську на Донеччині вночі під час ліквідації пожежі, спричиненої російським обстрілом, рятувальників повторно атакували FPV-дроном.

Про це повідомила ДСНС України.

Внаслідок удару пошкоджена пожежна автоцистерна. Особовий склад вчасно встиг відійти на безпечну відстань, тому рятувальники не постраждали.

У ДСНС наголосили, що атака сталася безпосередньо під час роботи на місці пожежі.

Вночі російська армія також атакувала рятувальний підрозділ у Херсоні. На місці удару спалахнув вогонь. Знищено техніку. В цей час працівники ДСНС перебували в укритті, отож потерпілих немає.

Останні обстріли Краматорська

Реклама
Читайте також
Реклама
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies