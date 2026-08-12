У закладах освіти змінять правила реагування на булінг: його факт встановлюватиме суд

Міністерство освіти і науки оновило правила реагування на булінг, насильство та жорстоке поводження з дітьми.

МОН оновило правила запобігання та реагування на булінг та насильство у навчальних закладах. Тепер діятиме єдиний механізм розгляду таких випадків.

Про це повідомила пресслужба Міністерства освіти та науки.

Замість двох окремих процедур працюватиме одна комісія, яка розглядатиме повідомлення про насильство та булінг. Водночас факт булінгу встановлюватиме лише суд, а не комісія. Вона оцінюватиме обставини, визначатиме потреби дитини та організовуватиме необхідну допомогу.

Керівник закладу освіти повинен розглянути повідомлення протягом однієї доби після його реєстрації. Якщо виявлено ознаки насильства, він має невідкладно, але не пізніше ніж за три години, повідомити поліцію та службу у справах дітей. До ознак насильства віднесли, зокрема, образи, погрози, приниження, переслідування, залякування, економічний тиск, небажану сексуальну поведінку, штовхання та удари.

Систематичним насильство вважатиметься, якщо воно відбувається двічі або більше протягом 12 місяців.

Під час розгляду випадку дитина матиме право висловити свою позицію, її думку мають зафіксувати.Також заклади освіти повинні створити власні системи запобігання насильству, визначити відповідальних за приймання повідомлень і забезпечити кілька способів звернення – телефоном, електронною поштою або через спеціальні скриньки. Важливо, що повідомлення дитина зможе подавати анонімно.