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Окупанти атакували Запорізький район: є загиблий і поранена

Через обстріл зруйновано житловий будинок.

Окупанти атакували Запорізький район: є загиблий і поранена
Наслідки російської атаки на Запоріжжі
Фото: Запорізька ОВА

Унаслідок російської атаки по Запорізькому району одна людина загинула, ще одна поранена. Житловий будинок зруйновано.

Про це повідомив очільник Запорізької ОВА Іван Федоров.

"Вранці російські військові завдали удару по приватному домоволодінню. Житловий будинок зруйновано, виникла пожежа в господарській споруді. Ударною хвилею та уламками пошкоджено сусідні будинки", – ідеться у повідомленні.

Унаслідок атаки загинув 76-річний чоловік, 74-річна жінка дістала поранення.

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