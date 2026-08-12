Окупанти атакували Запорізький район: є загиблий і поранена

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Унаслідок російської атаки по Запорізькому району одна людина загинула, ще одна поранена. Житловий будинок зруйновано.

Про це повідомив очільник Запорізької ОВА Іван Федоров.

"Вранці російські військові завдали удару по приватному домоволодінню. Житловий будинок зруйновано, виникла пожежа в господарській споруді. Ударною хвилею та уламками пошкоджено сусідні будинки", – ідеться у повідомленні.

Унаслідок атаки загинув 76-річний чоловік, 74-річна жінка дістала поранення.