Німецькі військові за останні роки зафіксували кілька сотень польотів дронів, які могли становити загрозу для об’єктів Бундесверу. Кількість таких випадків помітно зросла після початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну у 2022 році.
Про це розповів представник Оперативного командування Бундесверу, пише Tagesschau.
"З початку незаконного повномасштабного вторгнення Росії в Україну в лютому 2022 року кількість повідомлень про спостереження дронів, пов’язаних із Бундесвером, помітно зросла і стабілізувалася на високому рівні", – сказав військовий.
Переважно йшлося про окремі безпілотники, але іноді фіксували й групи дронів.
Водночас у Бундесвері наголосили, що Німеччина щодня стикається з гібридними загрозами. Серед них – дезінформація, фейкові новини, кібератаки, шпигунство та диверсії.
Що відомо про останні випадки з дронами у Німеччині?
- Минулого тижня два безпілотники помітили над військовою базою в Мехерніху у федеральній землі Північний Рейн-Вестфалія. Бундесвер передав цей випадок поліції. Об'єкт також відповідає за ремонт і обслуговування американських систем протиповітряної оборони Patriot.
- В аеропорту Лейпцига виявили дрон із вибухівкою та детонатором поблизу українського літака. Слідчі розглядають це як можливу спробу теракту. Розслідуванням займається Федеральна прокуратура Німеччини.