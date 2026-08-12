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Бундесвер зафіксував сотні польотів дронів біля своїх об’єктів з 2022 року

Переважно йшлось про окремі безпілотники, проте бували і групи.

Бундесвер зафіксував сотні польотів дронів біля своїх об’єктів з 2022 року
Ілюстративне фото
Фото: EPA/UPG

Німецькі військові за останні роки зафіксували кілька сотень польотів дронів, які могли становити загрозу для об’єктів Бундесверу. Кількість таких випадків помітно зросла після початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну у 2022 році.

Про це розповів представник Оперативного командування Бундесверу, пише Tagesschau.

"З початку незаконного повномасштабного вторгнення Росії в Україну в лютому 2022 року кількість повідомлень про спостереження дронів, пов’язаних із Бундесвером, помітно зросла і стабілізувалася на високому рівні", – сказав військовий.

Переважно йшлося про окремі безпілотники, але іноді фіксували й групи дронів.

Водночас у Бундесвері наголосили, що Німеччина щодня стикається з гібридними загрозами. Серед них – дезінформація, фейкові новини, кібератаки, шпигунство та диверсії.

Що відомо про останні випадки з дронами у Німеччині?

  • Минулого тижня два безпілотники помітили над військовою базою в Мехерніху у федеральній землі Північний Рейн-Вестфалія. Бундесвер передав цей випадок поліції. Об'єкт також відповідає за ремонт і обслуговування американських систем протиповітряної оборони Patriot. 
  • В аеропорту Лейпцига виявили дрон із вибухівкою та детонатором поблизу українського літака. Слідчі розглядають це як можливу спробу теракту. Розслідуванням займається Федеральна прокуратура Німеччини.
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