Переважно йшлось про окремі безпілотники, проте бували і групи.

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Німецькі військові за останні роки зафіксували кілька сотень польотів дронів, які могли становити загрозу для об’єктів Бундесверу. Кількість таких випадків помітно зросла після початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну у 2022 році.

Про це розповів представник Оперативного командування Бундесверу, пише Tagesschau.

"З початку незаконного повномасштабного вторгнення Росії в Україну в лютому 2022 року кількість повідомлень про спостереження дронів, пов’язаних із Бундесвером, помітно зросла і стабілізувалася на високому рівні", – сказав військовий.

Переважно йшлося про окремі безпілотники, але іноді фіксували й групи дронів.

Водночас у Бундесвері наголосили, що Німеччина щодня стикається з гібридними загрозами. Серед них – дезінформація, фейкові новини, кібератаки, шпигунство та диверсії.

Що відомо про останні випадки з дронами у Німеччині?