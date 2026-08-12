Експортна потужність одного з пошкоджених зернових терміналів – 8, 5 млн тонн на рік.

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У Новоросійську після нічної атаки українських дронів зупинили роботу два великі зернові термінали.

Про це Reuters повідомили одразу чотири джерела.

Пошкоджень зазнав Новоросійський зерновий термінал, який належить Demetra Holding. Його експортна потужність становить 8,5 млн тонн на рік. В компанії-власниці підтвердили пошкодження, але не уточнили їхній масштаб. Наразі оцінюють наслідки атаки.

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Також пошкоджений термінал НКХП. Він може експортувати до 7,1 млн тонн зерна на рік. Компанія ОЗК підтвердила пошкодження. Там заявили, що ніхто з людей не постраждав. Роботу термінала призупинили.

Новоросійськ є одним із ключових портів для експорту російського зерна. Значна частина експорту Росії проходить через чорноморські порти.

Також у місті розташована нафтова інфраструктура. Зокрема, через порт експортують казахстанську нафту в межах роботи Каспійського трубопровідного консорціуму.

Що передувало?

Вранці 12 серпня президент Володимир Зеленський заявив, що Сили оборони України провели унікальну операцію з ураження військово-морської бази в Новоросійську. Ціль була за 300 кілометрів від лінії фронту

Били по окупантах дронами і ракетами: "Паляницями", "Нептунами" та безекіпажними морськими системами.