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Bloomberg: Росія почала імпортувати бензин з Індії через удари України по НПЗ

Аналітики вважають це ознакою серйозного дефіциту пального у державі-агресорі.

Bloomberg: Росія почала імпортувати бензин з Індії через удари України по НПЗ
Ілюстративне фото
Фото: ЦПД

Росія почала імпортувати бензин з Індії після успішних українських ударів по нафтопереробних заводах.

Про це свідчать дані аналітичної компанії Kpler, які цитує Bloomberg.

Першу партію росіяни отримала 5 серпня. Йдеться про бензин із заводу Nayara Energy, який частково належить російській нафтовій компанії "Роснєфть".

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Паливо доставляють досить складним маршрутом. Танкер під російським прапором завантажив близько 42 тисяч тонн бензину в індійському порту Вадінар. Згодом вантаж перевантажили на інше судно біля єгипетського Дамієтта. Звідти пальне вирушило до Росії.

Аналітики вважають появу індійського бензину ознакою серйозного дефіциту в Росії. Москва традиційно експортувала пальне, але тепер змушена шукати додаткові обсяги за кордоном. За оцінкою EA Analytics, у липні російські НПЗ переробляли близько 3,6 млн барелів нафти на добу. Цей показник приблизно на третину менший за сезонну норму.

Лише минулого тижня були атаковані п’ять НПЗ українськими дронами. Ще щонайменше два – цього тижня. На тлі дефіциту Росія також продовжує обмежувати експорт бензину та дизелю. У Москві це пояснюють необхідністю забезпечити внутрішній ринок.

За даними Kpler, можуть ще готуватися нові поставки бензину з Індії. Частину вантажів перевозять танкери, які перебувають під санкціями ЄС або США.

Що відомо про останні удари по НПЗ?

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