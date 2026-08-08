Сили оборони уразили ворожий пост спостереження на буровій установці "Сиваш" і два російські НПЗ

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Сили оборони України уразили Ільський та Сизранський НПЗ і пост спостереження на буровій установці "Сиваш".

Ураження ворожих об'єктів підтвердив Генштаб ЗСУ.

"В ніч на 8 серпня 2026 року в рамках зниження воєнно-економічного потенціалу російського агресора підрозділи Сил оборони України уразили низку важливих об'єктів противника", – ідеться у повідомленні Генштабу.

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Зокрема, уражено ТОВ "Ільський НПЗ" в Краснодарському краї РФ. Зафіксовано влучання в об’єкт із подальшою пожежею на території підприємства.

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Ільський НПЗ має шість технологічних установок із загальною потужністю переробки близько 6,6 млн тонн нафти на рік. Підприємство здійснює приймання, зберігання та переробку вуглеводневої сировини, виробляє та відвантажує нафтопродукти. Продукція підприємства використовується, зокрема, для забезпечення потреб російських збройних сил.

Також уражено АТ "Сизранський НПЗ" у Сизрані Самарської області РФ. Зафіксовано влучання в об’єкт із подальшою пожежею на території підприємства.

Сизранський НПЗ входить до складу нафтового комплексу "Роснефти". Проєктна потужність підприємства становить близько 8,5 млн тонн нафти на рік. Завод виробляє понад 20 видів нафтопродуктів, зокрема моторні палива та дорожній бітум. Підприємство є одним із ключових об’єктів нафтопереробної галузі Самарської області та забезпечує паливом, зокрема, потреби російських збройних сил.

Крім того, уражено пост технічного спостереження ворога на самопідіймальній буровій установці "Сиваш" в акваторії Чорного моря.

СПБУ "Сиваш" використовується противником для розміщення технічних засобів спостереження та забезпечення їхньої роботи в акваторії Чорного моря.

Ступінь завданих збитків та результати ураження об'єктів ворога уточнюються.

Сили оборони України й надалі системно здійснюватимуть заходи, спрямовані на припинення збройної агресії російської федерації.