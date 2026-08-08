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Дрони атакували Сизранський та Ільський НПЗ в Росії

На об'єктах виникли пожежі.

Дрони атакували Сизранський та Ільський НПЗ в Росії
пожежа на Сизранському НПЗ
Фото: Exilenova+

У ніч проти 8 серпня ударні безпілотники атакували Сизранський нафтопереробний завод у Самарській області та Ільський НПЗ у Краснодарському краї Росії. Після атаки на територіях підприємств виникли пожежі.

Про це повідомляє Exilenova+.

У ніч з 7 на 8 серпня безпілотники атакували об'єкти нафтової промисловості Росії. Про удари по Сизранському та Ільському нафтопереробних заводах.

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Повідомлення про атаку на Сизранський нафтопереробний завод у Самарській області почали надходити близько 3:00.

За даними місцевих моніторингових ресурсів, у проміжку між 2:41 та 3:45 у Сизрані пролунало близько 30 вибухів. Після цього у мережі з'явилися фото та відео пожежі на території підприємства.

Пожежу на території заводу також зафіксував супутниковий сервіс NASA FIRMS о 03:07 за місцевим часом.

Сизранський НПЗ входить до структури російської нафтової компанії «Роснефть». Підприємство здатне переробляти близько 8,5–8,9 млн тонн нафти на рік.

Завод виробляє автомобільний бензин, дизельне пальне, авіаційний гас, мазут та бітум. Підприємство забезпечує пальним низку регіонів Росії, а також постачає нафтопродукти для військової інфраструктури РФ.

Сизранський НПЗ уже неодноразово ставав ціллю атак безпілотників. Попередні удари по підприємству фіксувалися, зокрема, у травні, липні та на початку серпня 2026 року.

Другим об'єктом атаки став Ільський нафтопереробний завод у Краснодарському краї.

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За повідомленням оперативного штабу Краснодарського краю, після падіння уламків безпілотника на території підприємства виникло загоряння.

Ільський НПЗ розташований у станиці Ільській Сєверського району, приблизно за 30 кілометрів від Краснодара.

Підприємство спеціалізується на первинній переробці нафти та виробництві нафтопродуктів. Його проєктна потужність становить близько 6,6 млн тонн нафти на рік.

Завод виробляє, зокрема, дизельне пальне, бензин, мазут та бітум.

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