Сили оборони за добу знищили 1 190 російських військових та 4 ворожі танки

Станом на 8 серпня загальні бойові втрати російських військ від початку повномасштабного вторгнення орієнтовно становлять 1 456 610 солдатів. За минулу добу українські захисники ліквідували близько 1 190 окупантів.
Про це повідомили у Генштабі ЗСУ.
Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 08.08.26 орієнтовно склали:
- особового складу – близько 1 456 610 (+1 190) осіб
- танків – 12 251 (+4) од.
- бойових броньованих машин – 25 099 (+1) од.
- артилерійських систем – 47 580 (+58) од.
- РСЗВ – 2 009 (+1) од.
- засоби ППО – 1 556 (+6) од.
- літаків – 439 (+0) од.
- гелікоптерів – 354 (+0) од.
- наземних робототехнічних комплексів – 2 162 (+10) од.
- БПЛА оперативно–тактичного рівня – 449 606 (+1 751) од.
- крилаті ракети – 5 007 (+0) од.
- кораблі / катери – 35 (+1) од.
- підводні човни – 2 (+0) од.
- автомобільна техніка та автоцистерни – 131 417 (+349) од.
- спеціальна техніка – 4 504 (+2) од.
Дані уточнюються.