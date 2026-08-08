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Сили оборони за добу знищили 1 190 російських військових та 4 ворожі танки

З початку повномасштабного вторгнення втрати РФ орієнтовно становлять 1 456 610 осіб.

Сили оборони за добу знищили 1 190 російських військових та 4 ворожі танки
Втрати армії окупантів
Фото: скрин відео

Станом на 8 серпня загальні бойові втрати російських військ від початку повномасштабного вторгнення орієнтовно становлять 1 456 610 солдатів. За минулу добу українські захисники ліквідували близько 1 190 окупантів.

Про це повідомили у Генштабі ЗСУ.

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 08.08.26 орієнтовно склали:

Фото: Генштаб ЗСУ

  • особового складу – близько 1 456 610 (+1 190) осіб 
  • танків – 12 251 (+4) од.
  • бойових броньованих машин – 25 099 (+1) од.
  • артилерійських систем – 47 580 (+58) од.
  • РСЗВ – 2 009 (+1) од.
  • засоби ППО – 1 556 (+6) од.
  • літаків – 439 (+0) од.
  • гелікоптерів – 354 (+0) од.
  • наземних робототехнічних комплексів – 2 162 (+10) од.
  • БПЛА оперативно–тактичного рівня – 449 606 (+1 751) од.
  • крилаті ракети – 5 007 (+0) од.
  • кораблі / катери – 35 (+1) од.
  • підводні човни – 2 (+0) од.
  • автомобільна техніка та автоцистерни – 131 417 (+349) од.
  • спеціальна техніка – 4 504 (+2) од.

Дані уточнюються. 

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