Сили оборони за добу знищили 1 190 російських військових та 4 ворожі танки

З початку повномасштабного вторгнення втрати РФ орієнтовно становлять 1 456 610 осіб.

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Станом на 8 серпня загальні бойові втрати російських військ від початку повномасштабного вторгнення орієнтовно становлять 1 456 610 солдатів. За минулу добу українські захисники ліквідували близько 1 190 окупантів.

Про це повідомили у Генштабі ЗСУ.

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 08.08.26 орієнтовно склали:

Фото: Генштаб ЗСУ

особового складу – близько 1 456 610 (+1 190) осіб

танків – 12 251 (+4) од.

бойових броньованих машин – 25 099 (+1) од.

артилерійських систем – 47 580 (+58) од.

РСЗВ – 2 009 (+1) од.

засоби ППО – 1 556 (+6) од.

літаків – 439 (+0) од.

гелікоптерів – 354 (+0) од.

наземних робототехнічних комплексів – 2 162 (+10) од.

БПЛА оперативно–тактичного рівня – 449 606 (+1 751) од.

крилаті ракети – 5 007 (+0) од.

кораблі / катери – 35 (+1) од.

підводні човни – 2 (+0) од.

автомобільна техніка та автоцистерни – 131 417 (+349) од.

спеціальна техніка – 4 504 (+2) од.

Дані уточнюються.