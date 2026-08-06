Військові «Азову» розповіли, як формувався список «бараку 200» в Оленівці

У коментарях на сторінці у соцмережах ГО “Спільнота Оленівки” анонімний користувач стверджував, що списки передавав “зрадник з “Азову” з позивним “Єрмолай”. При цьому той, хто писав коментар, не назвався публічно, але повідомив спільноті, що він колишній полонений з бараку 7/8.

28 липня у низці медіа з’явилась заява ГО “Спільнота Оленівки”, де йшлося про те, що списки полонених, яких відселили у так званий “барак 200”, де росіяни вчинили теракт, передавав начальнику колонії колишній український військовополонений.

Списки

Як зазначив Сергій Єрмошин, («Єрмалай»), капітан, заступник командира бригади з тилу, начальник тилу 12-ї бригади спецпризначення «Азов», за кілька днів до трагедії, яка сталася у бараці, його викликав начальник колонії Сергій Євсюков. Військовополонені до цього говорили йому, що бараки перенаселені, там немає людських умов для існування, обігріву для зимівлі. Тому вирішили готувати етап на Горлівку.

Фото: Вікторія Найдьонова Колишній військовополонений з 'бараку 200' - 'Єрмалай' (третій праворуч) і Богдан Грішенков , «Пугач» ( другий праворуч), на прес-конференції 5.08.2026.

«Я сказав: “Ми можемо самі ці списки зробити, якщо хочете, запропонуйте нам людей, які підуть на етап на Горлівку”», — згадує Єрмошин.

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У кожному бараці він доповів про цю ситуацію старшим, і вирішили складати списки колегіально. Так це і відбувалося, говорить Єрмошин: кожен командир підрозділу або т.в.о. командира склав списки, які передали йому. Було багато тих, хто погодився поїхати добровільно. Один із них — Арсен Дмитрик («Лемко»), начальник штабу 1-го корпусу НГУ «Азов», якого визначили старшим для етапування. На складання списків виділили близько трьох годин.

«Списки дійсно змінювались, але з різних причин, через рішення командирів, які перебували на бараках. Але ті списки, які були складені нами, дуже відрізняються від тих, які були реально. Коли почалося шикування людей на етап — командири ж бачили, кого вони писали — ті люди лишалися, а бралися взагалі рендомні люди з незрозумілих нам причин», — розповідає «Єрмалай».

Євсюков повідомив, що ці люди будуть переведені у спеціальний барак для етапування.

Умови в бараках

«Лемко» зазначає, що в їхньому бараку, на відміну від інших, була дисципліна. Також вони вимагали певних умов для себе і це не подобалося росіянам. У бараку було 330-360 людей, а розраховані вони на 100-150, відповідно місць не вистачало — спали надворі, на третіх полицях, у коридорах, пригадує він. Найгірше було з гігієною: один душ та один туалет, особливо ситуація ускладнилася у спеку. Військовополонені почали вимагати вирішити проблему, і зрештою їм озвучили рішення про етап на Горлівку. При цьому потрібно було відправляти полонених зі старшими, бо не всі були в такому стані, щоб перенести етап і, як каже «Лемко», «нічого не начудити».

Фото: 'Новинарня' 'Лемко' – полковник Арсен Дмитрик, начальник штабу 1-го корпусу НГУ Азов, старший по 'бараку 200'

«Ми почали бігати по всіх наших, питати: зараз етап, треба терміново — їдете, не їдете? Більшість сказали, що так. Передали це на друга Єрмалая. І сиділи, готувалися до етапу: гроші, рублі ховали… щоб зв’язок був із зовнішнім світом, треба було сім-картку заховати...», — розповідає «Лемко».

Згодом їх почали переселяти по 20-30 людей — але говорили, що чомусь етапуватимуть у Донецьк. Потім, зі слів «Лемка», вони дізнались, що будується барак, нібито або для українських військових, або фільтраційний для росіян, повернутих з українського полону. Про це їм розповідали морпіхи та військові НГУ, які працювали на цьому будівництві. Зрештою виявилось, що саме в цей барак мають заселятись полонені, які очікували на етап на Горлівку.

«Ми коли туди зайшли, було видно, що все це тимчасово зроблено», — зазначає «Лемко».

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Там був один душ і один туалет, не було навіть місця прийому їжі. Військовополонені попросили побутової хімії, щоб навести лад. Працівники колонії їм сказали, щоб не переживали, бо вони тут лише на кілька днів і скоро поїдуть у Горлівку.

Також «Лемко» підтверджує, що списки, які вони подавали, майже не співпадали з тими, за якими відбирали людей на етап.

«Дуже багато ми не вирішували. Там, де ми могли допомогти і бути включеними в цей процес — ми, повірте, включалися по максимуму. І всі намагалися допомогти один одному», - говорить «Лемко».

Богдан Грішенков («Пугач»), командир 12-ї бригади спецпризначення «Азов», колишній військовополонений з «бараку 200», зазначає, що в Горлівку так ніхто і не поїхав, етапи були вже після теракту: «Коли частина з нас вже була в лікарні, частина після бараку повернулась в Оленівку, частина загинула, на жаль, були етапи на Горлівку і куди завгодно. Але до того не було».

За його словами, списки не співпадали майже на 50%. Далеко не всі, з ким спілкувався «Пугач», потрапили у барак.

Фото: EPA/UPG Зруйнований барак, де утримувалися українські військовополонені в слідчому ізоляторі в Оленівці, Донецької області, Україна, 10 серпня 2022 року

Слідство

Денис Ладонько, начальник відділу Головного слідчого управління СБУ розповів, що росіяни застосували у колонії невідомий вибуховий пристрій у ніч на 29 липня 2022 року, внаслідок вибухів та пожежі у бараці 41 військовий загинув, 145 отримали поранення.

Всього там перебувало 193 військовополонених. «Список, створений адміністрацією, налічував 200 осіб, однак одна особа за станом здоров’я була переведена в інший барак і ще шість військовослужбовців були етаповані до Донецька, де з ними проводили слідчі дії представники каральних органів РФ», — розповів Ладонько.

За словами Андрія Атаманчука, начальника відділу процесуального керівництва Офісу Генпрокурора, Сергій Єрмошин був допитаний як потерпілий у кримінальному провадженні щодо подій в Оленівці і на даний час має такий статус. Представник СБУ також зазначив, що під час проведення слідчих дій з військовими, які були в Оленівці, не отримували інформації про визнання «Єрмалая» зрадником.

Як зазначив «Пугач», перед тим, як оприлюднювати скріншоти коментарів та говорити про зраду, «Спільнота Оленівки» жодним чином не комунікувала з 12-ю бригадою. Про цю ситуацію у бригаді дізналися вже з соцмереж, коли їм почали скидати скріншоти. Те саме і на рівні корпусу — з «Лемком» не зв’язувались також, хоча, як він зазначає, його контакти є в усіх родичів.

У 12-й бригаді зазначили, що не шукали військовополоненого, який лишив коментар про нібито зраду «Єрмалая», і не планують шукати, бо не бачать в цьому доцільності. Вже були випадки таких безпідставних звинувачень, і спиратись на те, що хтось комусь сказав, недостатньо, потрібно шукати додаткових свідків, зазначають «азовці». В СБУ зазначили, що звернуться до ГО, і якщо вони захочуть надати контакти цього військового, будуть з ним працювати — інакше спеціально шукати його не бачать сенсу.