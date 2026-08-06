Військові «Азову» розповіли, як формувався список «бараку 200» в Оленівці

Списки
Як зазначив Сергій Єрмошин, («Єрмалай»), капітан, заступник командира бригади з тилу, начальник тилу 12-ї бригади спецпризначення «Азов», за кілька днів до трагедії, яка сталася у бараці, його викликав начальник колонії Сергій Євсюков. Військовополонені до цього говорили йому, що бараки перенаселені, там немає людських умов для існування, обігріву для зимівлі. Тому вирішили готувати етап на Горлівку.
«Я сказав: “Ми можемо самі ці списки зробити, якщо хочете, запропонуйте нам людей, які підуть на етап на Горлівку”», — згадує Єрмошин.
У кожному бараці він доповів про цю ситуацію старшим, і вирішили складати списки колегіально. Так це і відбувалося, говорить Єрмошин: кожен командир підрозділу або т.в.о. командира склав списки, які передали йому. Було багато тих, хто погодився поїхати добровільно. Один із них — Арсен Дмитрик («Лемко»), начальник штабу 1-го корпусу НГУ «Азов», якого визначили старшим для етапування. На складання списків виділили близько трьох годин.
«Списки дійсно змінювались, але з різних причин, через рішення командирів, які перебували на бараках. Але ті списки, які були складені нами, дуже відрізняються від тих, які були реально. Коли почалося шикування людей на етап — командири ж бачили, кого вони писали — ті люди лишалися, а бралися взагалі рендомні люди з незрозумілих нам причин», — розповідає «Єрмалай».
Євсюков повідомив, що ці люди будуть переведені у спеціальний барак для етапування.
Умови в бараках
«Лемко» зазначає, що в їхньому бараку, на відміну від інших, була дисципліна. Також вони вимагали певних умов для себе і це не подобалося росіянам. У бараку було 330-360 людей, а розраховані вони на 100-150, відповідно місць не вистачало — спали надворі, на третіх полицях, у коридорах, пригадує він. Найгірше було з гігієною: один душ та один туалет, особливо ситуація ускладнилася у спеку. Військовополонені почали вимагати вирішити проблему, і зрештою їм озвучили рішення про етап на Горлівку. При цьому потрібно було відправляти полонених зі старшими, бо не всі були в такому стані, щоб перенести етап і, як каже «Лемко», «нічого не начудити».
«Ми почали бігати по всіх наших, питати: зараз етап, треба терміново — їдете, не їдете? Більшість сказали, що так. Передали це на друга Єрмалая. І сиділи, готувалися до етапу: гроші, рублі ховали… щоб зв’язок був із зовнішнім світом, треба було сім-картку заховати...», — розповідає «Лемко».
Згодом їх почали переселяти по 20-30 людей — але говорили, що чомусь етапуватимуть у Донецьк. Потім, зі слів «Лемка», вони дізнались, що будується барак, нібито або для українських військових, або фільтраційний для росіян, повернутих з українського полону. Про це їм розповідали морпіхи та військові НГУ, які працювали на цьому будівництві. Зрештою виявилось, що саме в цей барак мають заселятись полонені, які очікували на етап на Горлівку.
«Ми коли туди зайшли, було видно, що все це тимчасово зроблено», — зазначає «Лемко».
Там був один душ і один туалет, не було навіть місця прийому їжі. Військовополонені попросили побутової хімії, щоб навести лад. Працівники колонії їм сказали, щоб не переживали, бо вони тут лише на кілька днів і скоро поїдуть у Горлівку.
Також «Лемко» підтверджує, що списки, які вони подавали, майже не співпадали з тими, за якими відбирали людей на етап.
«Дуже багато ми не вирішували. Там, де ми могли допомогти і бути включеними в цей процес — ми, повірте, включалися по максимуму. І всі намагалися допомогти один одному», - говорить «Лемко».
Богдан Грішенков («Пугач»), командир 12-ї бригади спецпризначення «Азов», колишній військовополонений з «бараку 200», зазначає, що в Горлівку так ніхто і не поїхав, етапи були вже після теракту: «Коли частина з нас вже була в лікарні, частина після бараку повернулась в Оленівку, частина загинула, на жаль, були етапи на Горлівку і куди завгодно. Але до того не було».
За його словами, списки не співпадали майже на 50%. Далеко не всі, з ким спілкувався «Пугач», потрапили у барак.
Слідство
Денис Ладонько, начальник відділу Головного слідчого управління СБУ розповів, що росіяни застосували у колонії невідомий вибуховий пристрій у ніч на 29 липня 2022 року, внаслідок вибухів та пожежі у бараці 41 військовий загинув, 145 отримали поранення.
Всього там перебувало 193 військовополонених. «Список, створений адміністрацією, налічував 200 осіб, однак одна особа за станом здоров’я була переведена в інший барак і ще шість військовослужбовців були етаповані до Донецька, де з ними проводили слідчі дії представники каральних органів РФ», — розповів Ладонько.
За словами Андрія Атаманчука, начальника відділу процесуального керівництва Офісу Генпрокурора, Сергій Єрмошин був допитаний як потерпілий у кримінальному провадженні щодо подій в Оленівці і на даний час має такий статус. Представник СБУ також зазначив, що під час проведення слідчих дій з військовими, які були в Оленівці, не отримували інформації про визнання «Єрмалая» зрадником.
Як зазначив «Пугач», перед тим, як оприлюднювати скріншоти коментарів та говорити про зраду, «Спільнота Оленівки» жодним чином не комунікувала з 12-ю бригадою. Про цю ситуацію у бригаді дізналися вже з соцмереж, коли їм почали скидати скріншоти. Те саме і на рівні корпусу — з «Лемком» не зв’язувались також, хоча, як він зазначає, його контакти є в усіх родичів.
У 12-й бригаді зазначили, що не шукали військовополоненого, який лишив коментар про нібито зраду «Єрмалая», і не планують шукати, бо не бачать в цьому доцільності. Вже були випадки таких безпідставних звинувачень, і спиратись на те, що хтось комусь сказав, недостатньо, потрібно шукати додаткових свідків, зазначають «азовці». В СБУ зазначили, що звернуться до ГО, і якщо вони захочуть надати контакти цього військового, будуть з ним працювати — інакше спеціально шукати його не бачать сенсу.