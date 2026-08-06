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Внаслідок російського удару знову пошкоджено склади видавництва Bookchef

Знищені понад 100 000 книг.

Внаслідок російського удару знову пошкоджено склади видавництва Bookchef
Росія нищить українські підручники
Фото: МОН

Під час російської атаки по Києву в ніч на 5 серпня, під обстрілом опинилися склади видавництва BookChef.

Про це повідомили на сторінці видавництва BookChef.

Удару зазнав резервний склад, який нещодавно запрацював після знищення основного складу. 

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"Під час минулої атаки постраждав центральний склад, але ще був невеликий резервний, де зберігалася ще частина наших книг", - зазначили у видавництві.

 Внаслідок атаки знищені понад 100 000 книг видавництва. Це всі складські залишки та новинки, які лише приїхали з друкарень.

Наразі триває оцінка наслідків ворожої атаки. У видавництві заявили, що терміни виконання передзамовлень переглянуть. 

"Дати отримання книг залежно від запуску нових складських потужностей і повторного друку окремих видань", - йдеться в повідомленні.

  • Унаслідок нічної російської атаки на Київ 2 липня було зруйновано центральний склад логістичного партнера видавництва BookChef — Denka Logistics, де зберігалася значна частина книжкової продукції. За оцінкою видавництва, втрачено близько 800 тисяч книг.
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