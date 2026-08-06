Внаслідок російського удару знову пошкоджено склади видавництва Bookchef

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Під час російської атаки по Києву в ніч на 5 серпня, під обстрілом опинилися склади видавництва BookChef.

Про це повідомили на сторінці видавництва BookChef.

Удару зазнав резервний склад, який нещодавно запрацював після знищення основного складу.

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"Під час минулої атаки постраждав центральний склад, але ще був невеликий резервний, де зберігалася ще частина наших книг", - зазначили у видавництві.

Внаслідок атаки знищені понад 100 000 книг видавництва. Це всі складські залишки та новинки, які лише приїхали з друкарень.

Наразі триває оцінка наслідків ворожої атаки. У видавництві заявили, що терміни виконання передзамовлень переглянуть.

"Дати отримання книг залежно від запуску нових складських потужностей і повторного друку окремих видань", - йдеться в повідомленні.